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عمر شويل - جدة طريقة عمل أحلى بطاطس مقلية مقرمشة وشهية بدون زيت كثير - ثقفني
تعتبر البطاطس المقلية من أكثر الأطعمة التي يقبل عليها الكثير ويحبها الصغير والكبير، ولا غنى عنها مع الوجبات سواء في الإفطار أو الغداء أو العشاء، وتبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل البطاطس المقلية مقرمشة مثل المطاعم، دون الحاجة لشرائها من الخارج، فنقدم لكِ طريقة تحضير البطاطس المقلية أحلى وألذ من المطاعم
مكونات عمل أحلى بطاطس مقلية
- كيلو من البطاطس المقطعة إلى أصابع.
- زيت وفير للقلي.
- 1 كوب من الخل الأبيض.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
طريقة عمل أحلى بطاطس مقلية
- احضري وعاء وضعي بداخله البطاطس المقطعة وقومي بغسلها بالماء جيدًا حتى يصبح لون الماء نظيف.
- ارفعي الوعاء على النار وضيفي إلى الماء الخل مع البطاطس واتركيها حتى تغلي لمدة 10 دقائق.
- قومي بتصفية البطاطس جيدًا من الماء، واحضري مناديل المطبخ وقومي بتنشيف البطاطس جيدًا.
- احضري مقلاة بها زيت وفير وارفعيها على النار، وعندما تبدأ أن تسخن ضعي البطاطس في الزيت واتركيها حتى تتحمر.
- احضري طبق التقديم ومعه مناديل المطبخ لتمتص الزيت وقدميها وبالهنا والشفا.
البطاطس المقرمشة بالبيض
- المكونات:
- 1 كيلو من البطاطس المقطعة لأصابع.
- 2 حبة بيض.
- 1 ملعقة كبيرة حليب.
- ¼ كوب من الخل الأبيض
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- زيت وفير للقلي.
طريقة تحضير البطاطس المقلية
- قومي بغسل البطاطس بعد تقطيعها بالماء جيدًا.
- احضري وعاء به ماء دافئ وخل وضيفي إليه البطاطس وارفعيه على النار لمدة 10 دقائق حتى تنضج البطاطس.
- قومي بتصفية البطاطس من الماء جيدًا ثم ضعيها في البيض ثم في الدقيق ثم في الحليب.
- ارفعي مقلاة الزيت على النار وضعي البطاطس في الزيت الساخن حتى تتحمر.
قدميها في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.
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