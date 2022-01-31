البطاطس البيوريه ألكريميه بأسهل طريقه لازم تجربوها اعملي بيوريه أحلى من أفخم المطاعم

البطاطس البيورية من أفضل أنواع البطاطس حيث أنها لذيذة ويقبل عليها الكثير من الأشخاص، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، والكثير من السيدات يرغبن في معرفة أفضل طريقة لعمل هذه الوصفة، لذلك سوف نعرض لكم أفضل طريقة لعمل هذه الوصفة اللذيذة.

طريقة عمل البطاطس البيورية

من خلال المكونات التي يتم تناولها في السطور القادمة يتم عمل ألذ بطاطس سهلة وبسيطة ولا تستهلك كثير من الوقت، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

نصف كيلو من البطاس المسلوقة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم فرم ناعم.

نصف كوب من الكريمة.

ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من االملح.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات البسيطة يمكنك عمل البطاطس البيورية بكل سهولة، حيث أنها من الأكلات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، وخطوات تحضيرها تتمثل في كلا من:

يتم إحضار مقلاة غير لاصقة ونضع بها الزبدة مع إضافة كلا من الثوم والملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات.

بعد ذلك بتم إضافة الشبت مع الجبنة والكريمة وتقلب المكونات جيدا مع بعضها.

نضيف إلى الخليط السابق البطاطس ثم نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

نضيف إلى الخليط السابق البطاطس ثم نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها البعض. ثم تقدم البطاطس مزينة بالشبت المفروم.

فوائد البطاطس البيورية

تحتوي البطاطس البيورية على كثير من الفوائد المتعددة، ومن أبرز فوائدها التالي: