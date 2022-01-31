نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة واحدة وتخلصي من تشققات القدمين حتي لو كانت شديدة علاج تشقق وخشونة الأرجل بخطوات سهلة لن تظهر أبدا في المقال التالي
تعاني الكثير من السيدات في فصل الشتاء من تشققات الجلد سواء في الجسم أو القدم أو الشفاه، مما يسبب لهم الازعاج والإحراج، فتبحث عن وصفات طبيعية للتخلص من الجلد الميت والقشف، فنقدم لكِ حل سحري للتخلص من الجلد الميت والتشققات ومع أول استعمال ستحصلين على نتائج مبهرة.
الفازلين لعلاج التشققات والقشف
يعمل الفازلين على علاج تشققات القدم، والتخلص من الجلد الميت، وهو من الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من هذه المشكلة، كما أنه يمنح الجلد النعومة والرطوبة، ويتم استخدامه مع عدة وصفات طبيعية للحصول على أفضل النتائج.
مكونات خلطة الفازلين للتخلص من الجلد الميت
- 2 ملعقة كبيرة فازلين طبي.
- 1 ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- 1 ملعقة كبيرة بودرة أطفال.
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 2 ملعقة كبيرة ماء ورد.
طريقة عمل ماسك الفازلين
تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية غير المكلفة إلا أن نتائجها أفضل بكثير من المستحضرات التي يتم شرائها، اتبعِ الخطوات الآتية للحصول على مرطب طبيعي وفعال:
- احضري وعاء وضعي به كلًا من الفازلين وبودرة الأطفال وزيت الزيتون وماء الورد والجلسرين وقلبي المكونات جيدًا مع بعضها البعض احضري وعاء محكم الغلق لحفظ الوصفة فيه.
- ضعي من الوصفة على المنطقة المشققة، ويفضل وضعه على القدمين قبل النوم مع الحرص على تدليك القدمين ولبس الجوارب ويترك على القدم لمدة ليلة كاملة.
- قومي بغسل قدميكِ بالماء الدافئ في الصباح وكرري استخدام الوصفة يوميًا.
تساعد هذه الوصفة على منح جلدك نعومة ورطوبة كما أنها تساعد في التخلص من الخطوط الرفيعة وتأخير ظهور التجاعيد في البشرة.
- يعمل الفازلين على التخلص من البقع الداكنة في البشرة والجسم عند خلطه مع القهوة.
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