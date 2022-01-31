طريقة تحضير البسبوسة بالسمن البلدي مرملة وذهبية بحرفية كبيرة مثل الجاهزة

تعتبر البسبوسة واحدة من الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فتتسم البسبوسة بالمذاق الشهي وطريقة التحضير البسيطة والغير مكلفة فيكثر تناولها بالتحديد في الأعياد والاحتفالات وتتبعوا معنا في المقال الآتي طريقة تحضير البسبوسة بالسمن البلدي بحرفية كبيرة مرملة وذهبية ومثل الجاهزة تماماً.

تحضير البسبوسة بالسمن البلدي في البيت

يتم تحضير البسبوسة بمقادير بسيطة وغير مكلفة وجميعها متوفرة في المنزل بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير البسبوسة بالسمن البلدي.

مقادير البسبوسة بالسمن البلدي

كأسان من السميد الخشن. نصف كأس من جوز الهند المبشور. نصف كأس من السمنة البلدي الأصلي. نصف كاس من السكر الأبيض الناعم. علبة ونصف العلبة من الزبادي البلدي. مكسرات وفقًا للرغبة من أجل التزيين.

مقادير تحضير الشربات

كأسان من المياه. كأسان من السكر. ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير البسبوسة بالسمن البلدي

يتم تحضير البسبوسة بالسمن البلدي بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وترغب الكثير من الأمهات في تحضيرها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج من أجل التأكد من سلامة صحتها وتتبعوا معنا في المقال التالي خطوات تحضير البسبوسة بالسمن البلدي.

طريقة تحضير البسبوسة بالسمن البلدي