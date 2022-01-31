طرق إزالة البواسير بدون عملية جراحية وبطرق طبيعية علاج البواسير الداخلية والخارجة

البواسير من الأمراض التي يعانى منها الكثير والتي تسبب الآلام الشديدة التي لا يتحملها العديد من الأشخاص وتتنوع وتتعدد الأسباب التي تؤدى إلى البواسير ولكن في هذا المقال سوف نتعرف معا على طرق التخلص من البواسير دون الحاجة إلى جراحة أو عمليات وبخطوات سهلة وبسيطة.

البواسير تعريفها وأنواعها وأسبابها

البواسير هي ورم في الأوردة المحيطة بالفتح الشرجية فتصبح منتفخة.

أهم أسباب التي تؤدي إلى البواسير:

الجلوس لفترات طويلة في العمل أو أمام أجهزة الحاسب.

عوامل وراثية تؤدى لظهور البواسير.

اتباع عادات غذائية غير صحيحة مثل تناول الدهون والنشويات فقط وعدم تناول أي خضروات أو فاكهة تحتوى على الألياف.

عدم التمهل عند الأكل والمضغ مما يسبب اضطراب في الأمعاء الرفيعة والغليظة وذلك يؤدي إسهال أو إمساك لفترات طويلة ينتج عنه البواسير.

السمنة أحد أهم الأسباب ألتي تؤدى إلى البواسير كما أنها تسبب العديد من الأمراض المختلفة.

أنواع البواسير

بواسير داخلية :وفيها يشعر المريض بألم وأحيانا تخرج جزء منها إلى الخارج عند الحزق.

بواسير خارجية :تعد أكثر صعوبة لأنها تورم وتسبب الم شديد وحرارة.

علاج البواسير