طريقة عمل الكاسترد بالحليب في دقائق بس مفيش أسهل ولا احلي من كده

يعد الكاسترد من الحلوى اللذيذة والشهيرة، التي تتكون من النشا واللبن وصفار بيضة، ويعتبر الكاسترد من أخف الحلوى ويشبه الكريم كراميل ولكن بطعم ألذ وأجمل، وهناك العديد يبحثون عن طريقة عمل الكاسترد في المنزل بطريقه سريعة وسريعة، معنا نقدم لكم أسهل وأبسط طريقه لعمل الكاسترد في المنزل.

طريقة عمل الكاسترد

هناك الكثير من طرق عمل الكاسترد في المنزل ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

ربع كوب سكر، كوب للبن.

صفار بيضه، ملعقة نشا.

ملعقة فانيليا.

طريقة تحضير الكاسترد

يوضع كوب إلا ربع لبن في إناء على النار ثم يوضع عليه السكر والفانيليا ويترك حتى الغليان ثم نقوم بوضع النشا مع ربع كوب اللبن المتبقي ثم نقلب حتى يذوب النشا باللبن.

ثم نقوم بوضعه على اللبن الموجود على النار مع التقليب المستمر ثم نهدء النار ويترك حتى يكون قوام الخليط ثقيل.

ومن حين لأخر نقلب جيداً ثم نقوم برفعه من على النار ونقوم بخفق صفار البيضة في وعاء ثم نقوم بوضعها على الخليط مع التقليب المستمر ونقوم بوضعه في أطباق أو اكواب ويترك حتي يبرد ويقدم، على حسب الرغبة يمكن وضع الفاكهة على الوجة قبل التقديم وبالهنا والشفا.

طريقة أخرى لعمل الكاسترد

المكونات

نصف كوب كاسترد بودر.

٣ اكواب للبن، ثلاث ملاعق سكر بودر.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ربع كوب لبن في إناء ثم نقوم بإضافة الكاسترد البودر ويقلب جيداً ثم يرفع على النار مع التقليب المستمر ثم نقوم بوضع باقي اللبن والسكر البودر مع التقليب دون توقف ثم نقوم بتهدئة النار حتي يتجانس الخليط ويصبح ثقيلا مثل المهلبية.

بعد ذلك نقوم برفعه من على النار ونقوم بوضعه في أكواب أو أطباق ويترك حتي يبرد تماماً ويقدم، ويمكن أيضاُ وضع الفاكهة على الوجة قبل التقديم على حسب الرغبة وبالهنا والشفا.