الحواوشي البلدي والاسكندراني بكل تكاته ولا احلي ولا انضف من كدا

من الوجبات الشعبية السريعة المعروفة والمتوفرة بكثرة فى مصر وهى عبارة عن خبز به لحم وبعض التوابل ويختلف طعمه وفقا التوابل المضافة إليه من مطعم لآخر ويعد الحواوشي من الوجبات المفضلة لدى الصغار والكبار و لسهولة إعداده تفضل الأمهات إعداده فى المنزل بدلا من شرائه.

مكونات عمل الحواوشى البيتى مثل المطاعم فى المذاق والرائحة

بقليل من المكونات يمكن إعداد افضل حواوشي وهى:

اللحم المفروم مقدار كيلو واحد.

الثوم المفروم ناعم ربع ملعقة صغيرة.

البصل حبة واحدة كبيرة مفرومة ناعم.

الفلفل الرومى ثلاث حبات مفرومة ناعم.

النشا ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة.

السبع بهارات ملعقة صغيرة.

الملح ملعقة صغيرة.

الكزبرة المطحونة ملعقة صغيرة.

خبز طازج للحشو كمية مناسبة.

الزيت النباتي ربع كوب للقلى.

كيفية تحضير الحواوشي البيتي

سنتعرف في هذا المقال اسرار رائحة وطعم الحواوشي الجاهز: