نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحواوشي البلدي والاسكندراني بكل تكاته ولا احلي ولا انضف من كدا في المقال التالي
عمر شويل - جدة الحواوشي البلدي والاسكندراني بكل تكاته ولا احلي ولا انضف من كدا - ثقفني
من الوجبات الشعبية السريعة المعروفة والمتوفرة بكثرة فى مصر وهى عبارة عن خبز به لحم وبعض التوابل ويختلف طعمه وفقا التوابل المضافة إليه من مطعم لآخر ويعد الحواوشي من الوجبات المفضلة لدى الصغار والكبار و لسهولة إعداده تفضل الأمهات إعداده فى المنزل بدلا من شرائه.
مكونات عمل الحواوشى البيتى مثل المطاعم فى المذاق والرائحة
بقليل من المكونات يمكن إعداد افضل حواوشي وهى:
- اللحم المفروم مقدار كيلو واحد.
- الثوم المفروم ناعم ربع ملعقة صغيرة.
- البصل حبة واحدة كبيرة مفرومة ناعم.
- الفلفل الرومى ثلاث حبات مفرومة ناعم.
- النشا ملعقة صغيرة.
- الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة.
- السبع بهارات ملعقة صغيرة.
- الملح ملعقة صغيرة.
- الكزبرة المطحونة ملعقة صغيرة.
- خبز طازج للحشو كمية مناسبة.
- الزيت النباتي ربع كوب للقلى.
كيفية تحضير الحواوشي البيتي
سنتعرف في هذا المقال اسرار رائحة وطعم الحواوشي الجاهز:
- تمزج جميع المكونات على البارد اللحم المفروم والفلفل المفروم والبصل المفروم والثوم المفروم جيدا.
- ثم تضاف جميع البهارات الملح والفلفل والسبع بهارات والكزبرة المطحونة والنشا ويعجن الخليط جيدا حتى تصبح العجينة متماسكة.
- تغطى العجينة وتترك لمدة ساعة فى الثلاجة حتى يسهل استخدامها.
- تقطع عجينة اللحم كرات متوسطة الحجم .
- تفتح فتحة فى الخبز الطازج من أحد الجوانب ويتم وضع كرة اللحم بداخله وتفرد جيدا تغطى كل الرغيف من الداخل.
- يدهن رغيف الحواوشي من الوجه بقليل من الزيت ويرص فى صينية مدهونة بالقليل من الزيت .
- يدخل الفرن على درجة حرارة 180 وتكون الفرن مسخنة مسبقا .
- كما أنه لا بد أن يترك حتى ينضج ويصبح لونه ذهبى جميل ويقدم الحواوشي إلى جانب الكاتشب أو المايونيز أو السلطة حسب الرغبة.
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