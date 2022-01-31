طريقة تحضير مخبوزات كعب الغزال في المنزل سادة وملبن وعجوة والطعم تحفة

يعتبر كعب الغزال من أكثر أنواع المخبوزات التي تتسم بالمذاق الجيد والشهي فتباع في جميع محلات المخبوزات ولكن ترغب الكثير من الأمهات في تحضير مأكولاتها بنفسها في منزلها بدلًا من أن يتم شرائها في المنزل وتتبعوا معنا في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير كعب الغزال في المنزل.

تحضير مخبوزات كعب الغزال السادة.

ويتم تحضير كعب الغزال السادة في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مقادير مخبوزات كعب الغزال

كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام. نصف كيلو من السمن النوع المحبب. ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من السمسم. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من رائحة الكعك. كأس من اللبن الدافئ. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من السكر.

خطوات تحضير كعب الغزال في المنزل

يتم تحضير كعب الغزال في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في مقالنا التالي تلك الخطوات.

طريقة تحضير مخبوزات كعب الغزال