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عمر شويل - جدة طريقة تحضير مخبوزات كعب الغزال في المنزل سادة وملبن وعجوة والطعم تحفة - ثقفني
يعتبر كعب الغزال من أكثر أنواع المخبوزات التي تتسم بالمذاق الجيد والشهي فتباع في جميع محلات المخبوزات ولكن ترغب الكثير من الأمهات في تحضير مأكولاتها بنفسها في منزلها بدلًا من أن يتم شرائها في المنزل وتتبعوا معنا في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير كعب الغزال في المنزل.
تحضير مخبوزات كعب الغزال السادة.
ويتم تحضير كعب الغزال السادة في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير.
مقادير مخبوزات كعب الغزال
- كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.
- نصف كيلو من السمن النوع المحبب.
- ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من السمسم.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من رائحة الكعك.
- كأس من اللبن الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
خطوات تحضير كعب الغزال في المنزل
يتم تحضير كعب الغزال في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في مقالنا التالي تلك الخطوات.
طريقة تحضير مخبوزات كعب الغزال
- أولًا يتم نخل الدقيق الأبيض وخلط الدقيق مع السمسم ورشة ملح.
- بعد ذلك يتم إذابة السمن ووضعها على الخليط السابق ويتم فركهم سويًا.
- بعد ذلك يتم خلط الخميرة مع السكر ثم يتم إضافة رائحة الكعك واللبن الدافئ.
- يتم وضع كافة المكونات على العجينة ثم يتم عجنها سويًا جيدًا.
- بعد ذلك يتم ترك العجينة لمدة ساعتين لحين أن تختمر.
- القيام بفرد العجينة على شكل مستطيل ويتم حشوها بالحشو المحبب ولفها على شكل أسطوانة صغيرة.
- يتم رصها في صينية مدهونة بالزبدة ويتم إدخالها إلى الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون درجة مئوية وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي.
- تخرج مخبوزات كعب الغزال من الفرن وتقدم بألف هنا.
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