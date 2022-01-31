نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ كرواسون فرنسي علي أصوله بطريقة صحية وسهلة وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
الكرواسون الفرنسي من أحلي وأطعم المخبوزات المحبوبة والمفضلة لدي جميع الأفراد وخاصتا الأطفال، وهي من الأكلات السريعة والتي تعمل علي الإشباع، ويفضل تناول الكرواسون في وجبات الإفطار وكذلك في العشاء، وهناك الكثير من الناس يفضله مع العصير والبعض الأخر يفضله مع اللبن أو الشاي، وكما يوجد العديد من الحشوات للكرواسون، فهناك من يفضله بالمربي، والبعض الأخر يفضله بالجبن، وكذلك الشيكولاتة، وفي كل الأحوال له طعم طيب وشهي، وهناك العديد من السيدات لا يعرفون كيفية عمل الكرواسون ويعتقدون أنه صعب جدا في طريقة تحضيره وكذلك في مكوناته، ولذلك نقدم لكي سيدتي أفضل طريقة سهلة وبسيطة في المنزل وبأقل جهد وتكلفة لعمل أحلي وأطعم كرواسون فرنسي.
طريقة عمل الكرواسون ومكوناته
المكونات
- ثلاث كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب ماء دافئ.
- ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب حليب.
- نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من الزبدة المملحة الباردة.
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من الحليب.
طريقة التحضير
- نحضر أولا وعاء ونضع كوب من الماء مع كوب من الدقيق، ونضيف إليهم الخميرة ونخلطهم جيدا حتي لا تتكون أي كتل من الدقيق، ونتأكد من عمليه الذوبان التام.
- ونترك هذه المكونات حتي تتضاعف الخميرة ونتركها لمدة نصف ساعة علي الأقل.
- بعد خمور الخميرة، نحضر وعاء أخر كبير للعجن ونضع باقي كمية الدقيق الكوبان ونصف، ثم نضع الزبدة السائلة والملح والحليب.
- نعجن هذه المكونات مع بعضها جيدا لمدة دقيقتين، ونقوم بتغطيتها بقطعه من القماشة المبللة، ونتركها لمدة ثلث ساعة.
- بعد مرور الثلث ساعة، نعجن المكونات مرة أخري لمدة عشر دقائق.
- بعد العجن الجيد لهذه المكونات، نغطي إناء العجن بكيس بلاستيكي ونضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- بعد مرور النصف ساعة، نقوم بإحضار الزبدة الباردة، ونقوم بإحضار أكياس من البلاستيك الشفافة، ونضع الزبدة على هذه الأكياس ونقوم بعملية النشب الجيد للزبدة.
- ثم نخرج العجينة من الثلاجة، ونفردها على سطح المطبخ ونفردها علي شكل مستطيل. بعد فرد العجينة علي شكل مستطيل نضع بداخلها قطعه من الزبدة، ونقوك بفرد الزبدة علي العجينة حتي تمتزج الزبدة مع العجين جيدا.
- ثم نقوم بطوي العجينة علي الزبدة، ونضغط عليها باليد لفرده.
- ثم نقوم بعملية الطي المتكرر للعجينة، حتي تصبح في النهاية علي شكل ظرف وتصبح علي شكل طبقات متكررة.
- ثم نلف العجينة بأكياس من البلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل. بعد مرور ليلة كاملة نخرج العجينة من الثلاجة، ونضعها علي سطح المطبخ النظيف المرشوش بالدقيق، ونقوم بفردها.
- ثم نقسم العجينة إلي قسمين، ونقوم بفردها علي شكل أسطوانة.
- ونضعه في الثلاجة لمدة عشرين دقيقة، ثم نخرجها من الثلاجة، ونقوم بقطع حواف العجينة لنحصل علي شكل مستطيل.
- ونقوم بتقطيعه علي شكل مثلثات. ونقوم بوضع الحشو المحببة والمفضلة إليكي، ونقوم بلف الكرواسون علي شكل هلال.
- بعد الانتهاء من الكمية، نقوم بإحضار صينية، ونقوم بدهنها بالسمنة، ونضع بها قطع الكرواسون.
- ونقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية، ونضع بها صينية الكرواسون ونتركها في الفرن حتي نحصل علي اللون الذهبي.
- بعد الحصول علي اللون المرغوب لديكي، نخرجها من الفرن، وبذلك نحصل علي كرواسون ذو طعم لذيذ وشهي ورائع.
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