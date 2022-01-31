ألذ كرواسون فرنسي علي أصوله بطريقة صحية وسهلة وأفضل من محلات المخبوزات

الكرواسون الفرنسي من أحلي وأطعم المخبوزات المحبوبة والمفضلة لدي جميع الأفراد وخاصتا الأطفال، وهي من الأكلات السريعة والتي تعمل علي الإشباع، ويفضل تناول الكرواسون في وجبات الإفطار وكذلك في العشاء، وهناك الكثير من الناس يفضله مع العصير والبعض الأخر يفضله مع اللبن أو الشاي، وكما يوجد العديد من الحشوات للكرواسون، فهناك من يفضله بالمربي، والبعض الأخر يفضله بالجبن، وكذلك الشيكولاتة، وفي كل الأحوال له طعم طيب وشهي، وهناك العديد من السيدات لا يعرفون كيفية عمل الكرواسون ويعتقدون أنه صعب جدا في طريقة تحضيره وكذلك في مكوناته، ولذلك نقدم لكي سيدتي أفضل طريقة سهلة وبسيطة في المنزل وبأقل جهد وتكلفة لعمل أحلي وأطعم كرواسون فرنسي.

طريقة عمل الكرواسون ومكوناته

المكونات

ثلاث كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء دافئ.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب حليب.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الزبدة المملحة الباردة.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير