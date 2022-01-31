أكلات زمان الشتوية وعلى الأصل دور .. طريقة عمل فتة الكشك سهلة التحضير وخطوات بسيطة

طريقة تحضير فتة الكشك من الطرق البسيطة لإعداد واحدة من أهم الوصفات التي يفضلها كثير من المصريين، ويرجع أصل هذا الطبق إلى محافظات الصعيد المصري والمعروف باسم الألماظية، ويعد هذا الصنف من أشهى الأطباق الرئيسية على السفرة والشهور في الأعياد والمناسبات وعزومات شهر رمضان، ومع ظهور برامج الطهي التلفزيونية عاد الكشك مرة ثانية ليكون طبق شتوي مهم مصدر للطاقة والدفئ وفي السطور التالية نشرح كيفية تحضير طبق فتة الكشك.

تاريخ الكشك المصري

أكلة الكشك هي ترجع للأصول العثمانية في بلدان المشرق وفي آسيا الوسطى، والكشك يتكون في الأساس من اللبن الحامض والقمح، وانتقل إلى مصر في العهد العثماني، وفي الصعيد يتم طهيه بالأرز والحليب، أما في وجه بحري يعد بالحليب والزبادي والأرز.

طريقة عمل فتة الكشك

مقادير فتة الكشك:

طبق كبير أرز مطبوخ.

ثلاثة أرغفة عيش محمر.

ملعقتين كبيرتين دقيق.

نصف كوب الزبادي.

كوب لبن.

ثلاثة أكواب شوربة.

قطع دجاج مسلوقة.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة سكر.

ملح، فلفل أسود، حبهان.

ملعقة من خلطة الشاورما الجاهزة.

حبة بصل متوسطة مفرومة.

زيت.

خطوات تحضير فتة الكشك