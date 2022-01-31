نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكلات زمان الشتوية وعلى الأصل دور .. طريقة عمل فتة الكشك سهلة التحضير وخطوات بسيطة في المقال التالي
طريقة تحضير فتة الكشك من الطرق البسيطة لإعداد واحدة من أهم الوصفات التي يفضلها كثير من المصريين، ويرجع أصل هذا الطبق إلى محافظات الصعيد المصري والمعروف باسم الألماظية، ويعد هذا الصنف من أشهى الأطباق الرئيسية على السفرة والشهور في الأعياد والمناسبات وعزومات شهر رمضان، ومع ظهور برامج الطهي التلفزيونية عاد الكشك مرة ثانية ليكون طبق شتوي مهم مصدر للطاقة والدفئ وفي السطور التالية نشرح كيفية تحضير طبق فتة الكشك.
تاريخ الكشك المصري
أكلة الكشك هي ترجع للأصول العثمانية في بلدان المشرق وفي آسيا الوسطى، والكشك يتكون في الأساس من اللبن الحامض والقمح، وانتقل إلى مصر في العهد العثماني، وفي الصعيد يتم طهيه بالأرز والحليب، أما في وجه بحري يعد بالحليب والزبادي والأرز.
طريقة عمل فتة الكشك
مقادير فتة الكشك:
- طبق كبير أرز مطبوخ.
- ثلاثة أرغفة عيش محمر.
- ملعقتين كبيرتين دقيق.
- نصف كوب الزبادي.
- كوب لبن.
- ثلاثة أكواب شوربة.
- قطع دجاج مسلوقة.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملح، فلفل أسود، حبهان.
- ملعقة من خلطة الشاورما الجاهزة.
- حبة بصل متوسطة مفرومة.
- زيت.
خطوات تحضير فتة الكشك
- في طاسة على النار نضع مقدار الزيت حتى يسخن.
- ثم يتم إضافة قطع الدجاج والملح والفلفل الأسود، مع إضافة خلطة الشاورما مع الحبهان، ونقلب جيدًا حتى تأخذ لون ذهبي.
- في طبق تقديم كبير نفرد العيش المحمر أولًا، ثم نفرد الأرز المطبوخ، ثم نضع خليط الدجاج والبهارات المشوح.
- في إناء متوسط الحجم نضع مقدار مناسب من الزيت حتى يسخن.
- ثم نقوم بإضافة البصلة المفرومة ونقلب، حتى الحصول على لون ذهبي، ثمنأخذ نصف الكمية في طبق جانبًا.
- في الإناء نضيف على النصف الأخر الشوربة، واللبن على النار، ثن نضيف الملح والفلفل الأسود والسكر.
- في طبق جانبًا نضع الزبادي والدقيق وعصير الليمون ثم نقلب جيدًا، حتى تختفي كل حبيبات الدقيق.
- ثم نضع الخليط السابق على خليط الشوربة في الإناء، ونستمر في التقليب حتى تمتزج كل المكونات معًا وتصبح متجانسة القوام.
- ثم نضيف الخليط السابق فوق قطع الدجاج في طبق التقديم، ويزين بنصف كمية البصل المحمر.
- يقدم وبالهناء والشفاء.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ