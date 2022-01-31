نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي الغريبة على أصولها بمكونات مظبوطة غير مكلفة وطعم دايب دوب مثل محلات المخبوزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الغريبة نوع من أنواع البسكويت والتي يتم عملها غالبا في الأعياد ويوجد غيرها الكثير من أنواع البسكويت ومنها البيتي فور والكحك الناعم وبسكويت النشادر وغيرهم العديد، ولكن الغريبة تتميز بطعم لذيذ وجميل ولها قوام ناعم ودايب وعادة يقومون أغلبية الأشخاص بشرائها من محلات الحلويات أو المخابز ولكن من الممكن أن يتم عملها في المنزل بطريقة سهلة وسريعة.

والمقادير التي تتكون منها بسيطة وغير مكلفة ومن ضمن هذه المقادير هي الزبدة أو السمنة والسكر البودر والدقيق ويتم تزيين الغريبة بالمكسرات مثل الفول سوداني أو الفستق، ومن الممكن أن يتم عملها بالكاسترد أو بالشوكولاته وهي عبارة عن كرات صغيرة الحجم وقد تحتوي الغريبة علي نسبة كبيرة جدا من السعرات الحرارية والسكريات لذلك ينصح بعدم الإسراف في تناولها كثيرا.

مكونات عمل الغريبة

من اسهل الحلويات فى عملها وتحضيرها، الغريبة فهى تتكون من السمنه والسكر فقط، نقوم بعجن المكونات مع بعضها جيدا ثم تشكل كور صغيره، وتزين بأى شكل تحبية عليها، فهى لا تأخذ وقت فى النضوج، كما ينصح بتهدئة الحرارة عليها، هذا يضمن لكى نجاح الطريقة والطعم الجميل، إليكي خطوات تحضير الغريبة الناعمة في المنزل بالمقادير.

كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض.

رشة من الفانيليا البودر.

كوبان كبيران من السمنة البلدى أو الزبدة.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

كمية مناسبة من الفول سوداني.

طريقه عمل الغريبة

تعتبر الغريبة نوع من أخف أنواع كحك العيد اللذيذ التي يتم صنعها للاحتفال بالعيد، كما تقوم النساء المصرية بإعداد الغريبة أيضاً في الأفراح وهي تعتبر من أشهر مراسم الاحتفال، و الغريبة من الحلويات السهلة والسريعة في تحضيرها حيث لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود كثير ويوجد أكثر من طريقة لإعدادها.

قومي بتحضير وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من السمنة البلدى أو الزبدة وهذا على حسب الرغبة وبعد ذلك يتم وضعها فى الثلاجه لمدة ساعة تقريبا حتي تتماسك قليلا.

وبعد مرور هذا الوقت نقوم بإخراج الوعاء من الثلاجه ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة حتى تصبح السمنة في النهاية مثل القوام الكريمي والهش ويكون لونها أبيض فاتح.

وبعد ذلك يتم إضافة كوب واحد كبير من السكر البودر ولكن يتم وضعه بشكل تدريجي مع الإستمرار في الخلط بإستخدام مضرب البيض ونستمر في تشغيله حتي يتم تجانس السمنة مع السكر البودر.

ثم قومي بوضع رشة من الفانيليا البودر ونضيف كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعض بإستخدام الايد وينصح بعدم عجنها كثيرا ونتوقف من عجنها عندما يختفي الدقيق تماما.

ويتم تغطية عجينة الغريبة بقطعة قماش نظيفة ونتركها في الثلاجه لمدة نصف ساعة تقريبا ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتحضير صينية مناسبة ونضع بها قطعة من ورق الزبدة.

ونبدأ في تكوير أو تشكيل الغرببة لتكون على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعهم في الصينيه ونضغط عليها ضغطة بسيطة جدا ونضيف إليها فول سوداني بشرط أن لا بكون مجروش.

ونقوم بوضع الصينية في الفرن ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا أو أقل لأنها لا تاخذ وقتا طويلا في الفرن ويتم إخراجها.

الغريبة تعتبر من أصناف البسكويت أو المخبوزات التي يتم عملها دائما في الأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك حيث نجد عدد من السيدات يقومون بشراء الغريبة من المخابز ولاكن الغريبة الجاهزة تباع باعلى الاسعار ولاكن نجد العدد الاخر من السيدات يفضلون عمل الغريبة في المنزل بتكاليف أقل بكثير من الجاهزة ومن المعروف أن مكون الغريبة الأساسي هو السمنة البلدى أو الزبدة.