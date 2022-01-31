بطريقة الحاتي أعملي الكفتة المشوية على الفحم بتتبيلة وخلطة سرية وبطعم طري ولذيذ ومش هتفك منك

تعتبر الكفتة من احلى والذ انواع المشاوي، وهو معشوقة الكبار والصغار وتعتبر من أهم الأكلات في الوطن العربي والمشهورة بطعمها الشهي اللذيذ وتتبيلتها والمميزة، حيث تتكون الكفتة من أحد أهم العناصر الغذائية وهو البروتين التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات، وتعد الكفتة المشوية بأكثر من طريقة، سوف نقوم بتحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تحضير الكفتة المشوية على الفحم

المقادير:-

كيلو من اللحم المفروم ومعها قطعة من الدهن.

٣ ثمرة بصل مفروم ناعم ومصفي منه الماء.

كوب من البقدونس المفروم.

٢ ثمرة طماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ماء البصل المفروم لتغليف الكفتة.

طريقة التحضير:-

في بولة نضيف اللحم المفروم والبصل المفروم والبقدونس المفروم والطماطم مبشورة ومصفاة من الماء ونترك الماء جانبا للاستخدام ونقلب المقادير جيدا.

نقوم بإضافة الملح والفلفل والبيكنج بودر والسكر ونقلب جيدا حتى تختلط كل المكونات.

تترك جانباً تم نقوم بتحضير شواية الفحم وتقوم بإشعالها لتسخين.

نحضر العصا الخاصة بالشيش طاووق ونغمسها فى ماء كي لا تحترق وناهد قطعة من اللحم ونفرد بطول العصا وتوضع على الشواية للشوي لمدة ١١٥ دقيقة وتقلب على الجانبين حتى تنضج.

تقدم في طبق التقديم ويوضع عليها رشة من البقدونس المفروم الطازج.

يقدم بجانبها سلطة الطحينة مع سلطة خضراء وخبز بلدي.

طريقة عمل كفتة اللحم بالبرغل المشوية

المقادير:-

كيلو وربع من اللحم المفروم مع ربع كيلو من اللية.

ربع كيلو برغل ناعم.

٢ ثمرة بصل متوسطة.

ملعقة من الملح.

ملعقة فلفل اسود.

ملعقة من البهارات

ملعقة من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة جوزة الطيب.

طريقة التحضير:-