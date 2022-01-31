بطريقة ناجحة ومطاطية أعملي الكنافة النابلسية على أصولها بطعم جنان زي محلات الحلويات

تعد الكنافة النابلسية من اشهر واجمل الحلويات السورية التى انتشرت فشكل كبير فى البلاد العربية، يمكن حشوها بالجبنة الكيرى او الموتزاريلا لكن اصل تحضيرها هو حشوها بالجبنة العكاوى، وفى المطاعم تحضر على الفحم مما يعطيها المذاق الرائع والرائحة الشهيه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكنافة النابلسية فى المنزل.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

٢كوب من القطر.

٤معالق كبيرة من الزبدة السائحة.

٢كوب من الجبنه العكاوى.

معلقة من الوان الطعام الصحية.

الطريقة

نقطع العجينة الى شرائط رفيعه ونضع عليها الزبدة المذابة.

نقوم بتقليب الكنافة بالزبدة جيدآ ثم نضف إلية القليل من الوان الطعام الصحية.

نقوم ببشر الجبنة العكاوى ووضعها على مصفاه للتخلص من اى مياة زائدة بداخلها.

يمكن استبدال الجبنة العكاوى بالجبنة الموتزاريلا.

فى صينة مدهونة بالزبدة نضف كمية من الكنافة المقطعه بالزبدة ونقوم بالضغط عليها ونضف كمية من الجوانب حتى نضمن عدم خروج الجبنة منها.

نضف طبقة من الجبنة العكاوى فى الوسط.

نقوم باضافة كمية اخرى من الكنافة.

نقوم بفردها بحركة بطيئة حتى لا تخرج الجبنة من الجوانب.

نضف القليل من الزبدة على الوجه.

نتركها على نار هادئة ونقوم بتحركها بشكل دائرى على النار حتى يتم تسويتها من الداخل بشكل جيد.

نقوم بقلب الكنافة على الوجه الاخر ونقوم بتدوير الصينية على نار هادئة حتى نتأكد من تسويتها وتأخذ اللون الذهبى الشهى.

ترفع من على النار ويضاف اليها القطر البارد وهى ساخنة.

يمكن تسويتها فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠نقوم بقلبها على الوجه الاخربعد مرور ١٥دقيقة وتترك داخل الفرن حتى نتأكد من تسويتها جيدآ.

تقطع حسب الشكل الرغوب فى ويضاف على الوجه فسدق مجروش وتصبح جاهزة للتقديم.

قطر الكنافة النابلسية

المكونات

٢كوب من الماء.

٢كوب من السكر.

معلقة من عصير الليمون.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

الطريقة