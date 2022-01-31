بأقل تكلفة طريقة عمل مربي التفاح بمقادير ناجحة ومظبوطة وبطعم لذيذ زي المعلبة

يعتبر التفاح من الفواكة المحبوبة الغنية بالفيتامينات والفوائد الكثيرة للجسم، وهو من اجمل واطيب الفواكه التى يمكننا ان نصنع منها عدة اشياء مثل المربى وكيك التفاح والكومبوت، ويستخدم ايضآ فى صنع اجمل العصائر، ويقدم كوجبة صحية للاطفال بدءآ من عمر٦شهور، ويمكن ايضآ استخدامة فى وصفات لصحة البشرة، واليوم نقدم لكم وصفة مربى التفاح بأسهل طريقة.

طريقة عمل مربي التفاح

المكونات

١كيلو من التفاح.

١كيلو من السكر.

٢معلقة كبيرة من عصير الليمون.

معلقة صغيرة من القرفه الناعمه.

٢عود من القرفه الصحيحه.

١لتر من الماء.

الطريقة

نقوم بتقشير التفاح وتنظيفه من البذور والروؤس.

يقطع التفاح الى شرائح رفيعه جدآ.

فى وعاء عميق نضع التفاح ونغسله ونقوم بتصفيته من الماء جيدآ.

نضف السكر الى التفاح ونتركة فى الثلاجة لمدة ساعتين على الاقل.

نخرج التفاح من التلاجة ونضف اليه القرفه البودرة والليمون ونقلب جيدآ وندخلهم مرة اخرى فى الثلاجة لمدة ساعتين.

فى قدر عميق نضع التفاح ونضف اليه لتر من الماء.

نتركة على نار متوسطة حتى يتم الغليان.

نضف اليه عيدان القرفه ونهدئ النار.

نتركه على نار هادئه لمدة ساعه تقريبآ حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح سميكة القوام.

ترفع من على النار وتترك حتى تبرد تمامآ خارج الثلاجة.

عندما يبرد تمامآ نحضر برطمان محكم الغلق ويفضل ان يكون زجاجى.

نقوم بتجفيفة من الداخل جيدآ بمنشفه قطنية حتى نتأكد بعدم وجود ماء نهائيآ.

نضع المربى فى البرطمان ونقوم بغلقه جيدآ.

يحفظ فى الثلاجة لمدة لاتزيد عن شهر.

طريقة اخرى لعمل المربى

المكونات

١كيلو من التفاح.

١كيلو من السكر.

معلقة صغيرة من القرفه.

لتر من الماء.

٢معلقة كبيرة من عصير الليمون.

الطريقة