نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبيض والطحين..طريقة عمل بطاطس مقرمشة بالخلطة السرية لن تتخيل المذاق الرائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بطاطس مقرمشة قرمشة غير عادية باستخدام بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل، من أسهل الوصفات التي يعشقها معظم الناس كبار أو صغار في كل العالم، حيث أن البطاطا المقلية تعد من الوجبات الأساسية في بعض البلدان كنوع أو صنف أساسي مع الطعام خاصة مع الوجبات السريعة مثل تشكين كرسبي والبرجر وساندوتشات الشاورما والباستا بجميع أنواعها..وغيرها العديد من الأصناف التي تحتاج البطاطس المقلية بجانب الطبق، وتعد البطاطس من الخضروات الأكثر استخداماً ولها فوائد كثيرة وطرق التحضير عديدة أيضاً يمكن أن تدخل في الحشوات ومع الخضروات والمعكرونة أو مع اللحوم بشكل عام فهي كما ذكرنا نوع مميز جداً.

مقادير البطاطس المقرمشة

في كثير من الأحيان نحتاج أن نأكل بطاطس مقرمشة مثلما نجدها في المطاعم والتي تكون مقرمشة من الخارج وطرية ولذيذة من الداخل، تقدم في بعض المطاعم العالمية بمفردها مع أنواع مختلفة من الصوص مثل صوص الكاتشب مع المايونيز و الرانش وصوص الجبن الشيدر الرائع وهو أشهر الأنواع، واليوم نقدمها لكم بطريقة جديدة تحتوي على البيض والطحين لكي تتحول من فرايز إلي وصفة أكثر روعة لا تحتاج إلا مكونات بسيطة كالتالي:-

ثلاث ثمرات بطاطس مقشرة ومقطعة أصابع رفيعة.

كوب طحين متعدد الاستخدامات.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من كل (ثوم بودرة – بهارات – مسحوق الفلفل الحار أو يمكن استخدام البابريكا إذا لم تحبون البطاطس الحارة).

طريقة عمل بطاطس مقرمشة بالدقيق

بطاطس مقلية بالخلطة السرية من أفضل الوصفات الرائعة سهلة وسريعة:-