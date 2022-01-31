نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي النجرسكو بقطع الفراخ وصوص البشاميل على أصوله بخلطة لذيذة وطعم شهي أول مرة تدوقيه في المقال التالي
المكرونة من أخف أنواع المأكولات التي يمكننا عملها وتعتبر من المأكولات الخفيفة على المعدة وسهلة الهضم، ويمكننا عمل المكرونة بالعديد من الطرق ويوجد البعض من الناس يقومون بعمل المكرونة على طرق مختلفة ويوجد منهم من يقوم بعملها على شكل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة أو الفراخ المفرومة أو البعض الأخر يقوم بعملها عن طريق تحميرها على النار أو عن طريق سلقها.
وعمل خلطة بالطماطم لها ووضعها عليها ويمكننا تناول هذا النوع من المكرونة مع العديد من المأكولات الأخرى المتعددة مثل تناولها مع البانيه أو الفراخ أو البطاطس أو أي إضافات أخرى ترغبين بتناولها معاها، ويوجد هناك طريقة لذيذة لتقديم المكرونة بها وهي طريقة المكرونة النجرسكو التي تقدم عن طريق عمل المكرونة بحشوة الفراخ المقطعة إلى قطع صغيرة الحجم مع إضافة أشكال وأنواع متعددة من الجبن.
مكونات عمل المكرونة النجرسكو
- ثلاث أكواب من المكرونة على شكل قلم.
- قطعتان من صدرو الفراخ المقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.
- حبتان من البصل متوسط الحجم.
- كمية قليلة من الدقيق.
- كمية قليلة من الحليب السائل تناسب كمية الدقيق.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
- كمية من ميكس الجبن.
طريقة التحضير
- قومي بتحضير حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء وضعيها على النار حتى تغلي بعد ذلك قومي بإضافة المكرونة واتركيها حتى يتم سلقها.
- بعد ذلك قومي بتحضير خلطة الفراخ عن طريق تحضير طاسة عميقة وضعي بها كمية من الزيت والبصل واتركي البصل على النار حتى يذبل بعد ذلك ضيفي قطع الفراخ مع البهارات والفلفل الأسود والملح واتركيه حتى ينضج.
- بعد ذلك عليكي بتحضير البشاميل عن طريق وضع الدقيق مع البيض مع الحليب على النار حتى تحصلين على قوام كثيف.
- بعد ذلك عليكي بتحضير طاجن متوسط الحجم وضعي به أولا كمية من البشاميل مع كمية من المكرونة المسلوقة مع كمية من خلطة الفراخ ثم طبقة مكرونة ثم بشاميل ثم نضيف خلطة الجبن وندخلها الفرن لفترة قليلة ثم تصبح المكرونة النجرسكو جاهزة لتقديمها بشكل جميل وبطعم رائع.
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