أعملي النجرسكو بقطع الفراخ وصوص البشاميل على أصوله بخلطة لذيذة وطعم شهي أول مرة تدوقيه

المكرونة من أخف أنواع المأكولات التي يمكننا عملها وتعتبر من المأكولات الخفيفة على المعدة وسهلة الهضم، ويمكننا عمل المكرونة بالعديد من الطرق ويوجد البعض من الناس يقومون بعمل المكرونة على طرق مختلفة ويوجد منهم من يقوم بعملها على شكل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة أو الفراخ المفرومة أو البعض الأخر يقوم بعملها عن طريق تحميرها على النار أو عن طريق سلقها.

وعمل خلطة بالطماطم لها ووضعها عليها ويمكننا تناول هذا النوع من المكرونة مع العديد من المأكولات الأخرى المتعددة مثل تناولها مع البانيه أو الفراخ أو البطاطس أو أي إضافات أخرى ترغبين بتناولها معاها، ويوجد هناك طريقة لذيذة لتقديم المكرونة بها وهي طريقة المكرونة النجرسكو التي تقدم عن طريق عمل المكرونة بحشوة الفراخ المقطعة إلى قطع صغيرة الحجم مع إضافة أشكال وأنواع متعددة من الجبن.

مكونات عمل المكرونة النجرسكو

ثلاث أكواب من المكرونة على شكل قلم.

قطعتان من صدرو الفراخ المقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

حبتان من البصل متوسط الحجم.

كمية قليلة من الدقيق.

كمية قليلة من الحليب السائل تناسب كمية الدقيق.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

كمية من ميكس الجبن.

طريقة التحضير