نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول ملعقة الخميرة البيرة لتفتيح وتبييض الوجه اتحداكي أن لم يبيض بشرتك ويجعلك كملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد الكثير من الفوائد الموجودة بالخميرة لذلك تعتبر من أفضل طرق تفتيح البشرة والعناية بها والتخلص من جميع العيوب الموجودة بها وذلك لأن الخميرة البيرة يوجد بها الكثير من الفيتامينات والمعادن بالإضافة لمضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة التي تسبب الاسمرار والتصبغات، لذلك فهي تأتي بنتائج سريعة وفعالة.

وصفة الخميرة وزيت الزيتون والعسل

تعتبر هذه الوصفة وصفة متكاملة لتفتيح البشرة وترطيبها وإعطائها النضارة والحيوية التي تبحث عنها كل فتاة

المكونات

ملعقة طعام واحدة من الخميرة.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

عدد بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الخام.

ملعقتان صغيرتان من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التطبيق

تخلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

يوضع الخليط على الوجه ويتم توزيعه جيدًا مع التركيز على المناطق التي يوجد بها تصبغات.

يترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يجف تمامًا.

يغسل الوجه بالماء الدافئ وبعد ذلك يغسل بالماء البارد لإغلاق المسام.

يكرر استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك الخميرة والزبادي لتفتيح الوجه

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير وتساعد الخميرة في الحصول على وجه ناصع البياض

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

2 ملعقة صغيرة من القشطة.

طريقة التطبيق

تخلط جميع المكونات مع بعضها مع التقليب الجيد حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

يوضع الخليط في مكان دافئ ويتم تغطيته لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات.

يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة حتى تجف تمامًا.

يغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول الخاص به للتخلص من آثار الخليط.

تكرر الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

وصفة الخميرة وبياض البيض والليمون

يعمل الليمون وبياض البيض على تفتيح البشرة وإضافة الخميرة إليهم يعطي نتائج فعالة في التبييض

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من الخميرة.

بياض بيضة واحدة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التطبيق