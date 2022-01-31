أعملي الشكشوكة على أصولها بالطريقة المصرية بالخلطة اللذيذة بطعم وريحة جنان

الشكشوكه من الأكلات الشعبية المصرية التي تتميز بطعمها اللذيذ وهي عبارة عن وجبة غداء أو عشاء خفيفة وبمكونات بسيطة من البيت، وهي عبارة عن بيض وطماطم ويتم عمله بطريقة معينة مع بعض الخضروات وتحتوي هذه الوجبة على قيمة غذائية عالية ونحن اليوم نقدم لكم اسهل طريقة لعملها تابعي المقال للتعرف على المكونات.

طريقة عمل الشكشوكه المصريه

المكونات:

4 بيضات.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

فص ثوم مفروم.

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات.

2 حبة من الفلفل الرومي الألوان.

فلفل أخضر حار.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع الزبدة في وعاء على النار حتى تذوب ونشوح الفلفل الألوان بداخلها مع البصل والثوم ونقلب لمدة دقيقة. نضع مكعبات الطماطم مع الملح والفلفل الأسود ثم البهارات والكركم والكزبرة نقوم بوضع بيضة تلو الأخري بداخل خليط الخضار. نترك الصفار حتى يصبح متماسك نغطي المقلاة لمدة 5 دقائق ثم توضع في طبق التقديم مع الخبز المحمص ونزينها بأوراق الريحان.

طريقة عمل الشكشوكة التركية

المكونات:

5 بيضات.

2 كوب طماطم مقشرة ومفرومة.

بصلة متوسطة.

ثمرة فلفل رومي كبيرة.

2 فص ثوم مهروس.

ربع كوب بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة فلفل أحمر مهروس.

ملح وفلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير: