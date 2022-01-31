نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم جليسوليد لتبييض الوجه والمناطق الغامقة وإزالة الجلد الميت لبشرة صافية ونقية كاليابانيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم جليسوليد ليس كمثل باقي انواع الكريمات التي تستخدم للبشرة، فهو متعدد الفوائد بشكل كبير كما أنه لا يحتوي على أي مواد ضارة للبشرة ولا يسبب أي تأثير سلبي عند كثرة الاستخدام، ومن أهم الفوائد التي تهتم بها كل النساء هو تفتيح الوجه وتوحيد لون البشرة، لذلك يعتبر كريم جليسوليد هو الحل المناسب لهذه المشكلة، كما أنه يعمل على الترطيب وتنعيم الوجه وسوف نعرض من خلال هذا المقال أهم الوصفات لتبيض الوجه باستخدام الجليسوليد.

طريقة استخدام كريم جليسوليد لتبييض الوجه بكل سهولة

يستخدم كريم جليسوليد مع بعض المكونات الطبيعية للحصول على أفضل النتائج السريعة في تبيض الوجه، وإعادة لونه إلى لون البشرة الطبيعي، بدون أي تصبغات أو أي بقع أو حروق من حرارة الشمس، كما أنه يساعد على الترطيب العميق للبشرة ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

كريم جليسوليد مع عصير الليمون الطبيعي

تساعد هذه الخلطة على تبيض الوجه وتنظيف البشرة ايضًا، وترطيبها وطريقة تطبيقها كالتالي:

المكونات

ملعقتين من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقتين من كريم الجليسوليد.

طريقة التطبيق

اخلطي المكونات جيدًا مع بعض حتى تتجانس المكونات ويصبح قوام كريمي ناعم القوام.

وزعي هذا الماسك على الوجه، وقومي بالتدليك بشكل دائري حتى تمتص البشرة الماسك.

اتركي هذا الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة.

ثم قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر.

وصفة كريم جليسوليد والنشا وزيت اللوز

تحتوي هذه الوصفة على مجموعة متعددة من المواد الطبيعية التي تساعد على تغذية الوجه، وطريقة التطبيق كالآتي:

المكونات

ملعقتين من كريم الجليسوليد.

ملعقتين من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز المر.

ملعقتين كبار من بودرة التلك.

ربع كوب من المياه الدافئة.

خمس ملاعق من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

طريقة التطبيق