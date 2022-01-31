مقشر الخميرة والفازلين لتبييض وتقشير اليديين والرجلين وإزالة الجلد الميت والسواد مهما كان

تجد بعض السيدات خشونة في ملمس الجلد خاصة في منطقة اليدين والقدمين في فصل الشتاء والسبب في ذلك هو كثرة استخدام المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية، وهذه الجفاف يجعل مظهر الجلد غير لائق ولذلك الكثير من السيدات تقوم بشراء كريمات لتقشير البشرة والتخلص من هذه الطبقة الجافة ونحن اليوم نقدم لكم وصفات طبيعية لتقشير اليدين والرجلين بكل سهولة فتابعونا.

تقشير اليدين والرجلين

الفازلين والخميرة:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج الفازلين مع الخميرة وعصير الليمون ونقلب المكونات للحصول على قوام كريمي ثم ننقع القدمين واليدين في وعاء به. ماء دافئ وملعقة من الملح لمدة 15 دقيقة ثم نضع هذا الكريم مع التدليك بحركات دائرية ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء والصابون. بعد ذلك نضع كريم مرطب لأن الليمون قد يسبب جفاف للبشرة خاصة لأصحاب البشرة الحساسية تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

2. البطاطس والعسل:

المكونات:

حبة بطاطس صغيرة.

2 ملعقة زيت زيتون.

2 ملعقة من العسل.

2 ملعقة كبيرة حليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

نسلق البطاطس في وعاء به كمية مناسبة من الماء ثم نهرسها جيدا لكي تصبح عجينة ناعمة ويضاف إليها زيت الزيتون. مع العسل والحليب للحصول على قوام مناسب سهل الفرد ثم توضع على اليدين والرجلين ونتركها لمدة 20 دقيقة وتغسل بالماء. تكرر هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين للحصول على بشرة ناعمة وبيضاء وتساهم أيضا في التخلص من خلايا الجلد الميت.

تقشير اليدين بالليمون والسكر

المكونات:

2 ملعقة من السكر الخشن.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة من العسل.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

أي زيت عطري.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام: