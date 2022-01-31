بطريقة ناجحة ومقرمشة أعملي مخلل الزيتون الأسود في المنزل بطعم لذيذ زي المحلات

من أهم وأحلي الأطباق الجانبية هي المخللات بمختلف أنواعها والتي يعشقها كل الناس حيث أن جميع الدول العربية يفضلون وجود طبق المخلل على السفرة فيحبون تناوله مع العديد من الأكلات، فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من المخللات فمنها مخلل الجزر أو اللفت أو الليمون أو الزيتون أو الفلفل الحار وغير ذلك العديد ولكن المخلل الذي يتم إستهلاكه كثيرا من قبل أغلبية الناس، هو مخلل الزيتون سواء كان الزيتون الأخضر أو الزيتون الأسود فكلا منهم له طعم لذيذ ومميز وكل الأشخاص يعشقون تناوله بكثرة مع أي نوع من الأكلات، ولكن يمكننا إستخدام مخلل الزيتون في عمل الفطائر بمختلف أنواعها أو يمكن أن نستخدمه في عمل البيتزا أو السندويتشات وغيرهم.

مكونات مخلل الزيتون الأسود

كيلو أو نصف كيلو من الزيتون الأسود.

كمية مناسبة من الماء.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الملح على حسب الرغبة.

طريقة عمل مخلل الزيتون الأسود