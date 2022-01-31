نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة ناجحة ومقرمشة أعملي مخلل الزيتون الأسود في المنزل بطعم لذيذ زي المحلات في المقال التالي
من أهم وأحلي الأطباق الجانبية هي المخللات بمختلف أنواعها والتي يعشقها كل الناس حيث أن جميع الدول العربية يفضلون وجود طبق المخلل على السفرة فيحبون تناوله مع العديد من الأكلات، فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من المخللات فمنها مخلل الجزر أو اللفت أو الليمون أو الزيتون أو الفلفل الحار وغير ذلك العديد ولكن المخلل الذي يتم إستهلاكه كثيرا من قبل أغلبية الناس، هو مخلل الزيتون سواء كان الزيتون الأخضر أو الزيتون الأسود فكلا منهم له طعم لذيذ ومميز وكل الأشخاص يعشقون تناوله بكثرة مع أي نوع من الأكلات، ولكن يمكننا إستخدام مخلل الزيتون في عمل الفطائر بمختلف أنواعها أو يمكن أن نستخدمه في عمل البيتزا أو السندويتشات وغيرهم.
مكونات مخلل الزيتون الأسود
- كيلو أو نصف كيلو من الزيتون الأسود.
- كمية مناسبة من الماء.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.
- كمية مناسبة من الملح على حسب الرغبة.
طريقة عمل مخلل الزيتون الأسود
- نقوم بتجهيز كيلو أو نصف كيلو من الزيتون الأسود والكمية على حسب الرغبة ويتم غسله جيدا بالماء لأن قد تتعلق به الأتربة والشوائب وبعد ذلك يتم عمل شقين في الزيتون بإستخدام سكينة.
- ثم قومي بتجهيز طبق عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه بهذه الطريقة لعدة أيام قد تصل إلى إسبوع بشرط أن يتم تغيير الماء مرتين في اليوم على الأقل للتخلص من الطعم الذي يوجد به ويصبح مذاق الزيتون حلو ولذيذ.
- وبعد مرور هذه المدة قومي بتجهيز وعاء كبير ونضع به كمية الزيتون بعد تصفيته بطريقة جيدة من الماء التي كان يوجد بها ثم نضيف إليه كمية مناسبة من الملح ويتم تقليب الزيتون مع الملح.
- ثم نترك الزيتون بهذه الطريقة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات تقريبا أو ساعتين مع مراعاة أن نقوم بتقليبه مع الملح كل نصف ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم تحضير برطمان زجاجي ويكون نظيف ونضع به كمية الزيتون بالملح الذي يوجد به.
- ونضيف إليه كمية مناسبة من الماء ونضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي أو زيت الزيتون وهذا يتوقف على حسب الرغبة ثم قومي بغلق البرطمان جيدا ونتركها في مكان دافئ لمدة ثلاث أو أربع أيام حتى يتم تسويته جيدا.
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