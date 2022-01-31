لو عندك بطاطس لازم تعمليها بالطريقة دي البطاطس المحشية بأحلى حشو ممكن تكليه

لفائف البطاطس المحشية تعد من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وتعتبر هذه الاكلة جديدة وسريعة ولا تحتاج إلى الفرن في تسويتها؛ فهي عجينة تحضر بطريقة بسيطة ويتم حشوها بالبطاطس المسلوقة المتبلة ويتم قليها، وتقدم مع السلطات والكثير من السيدات يرغبن في معرفة هذه الطريقة لإعداد الوصفة، لذلك جئنا لكم بهذا المقال نعرض لكم الوصفة بالمقادير والخطوات الصحيحة.

طريقة عمل البطاطس المحشية

من خلال المكونات التالية سوف نحصل على اللفائف اللذيذة في وقت قصير، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

نصف كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

كمية مناسبة من الماء للسلق.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من الفلفل الأخضر المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من النعناع الاخضر المجفف.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

مكونات العجينة

ثلاث الكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث ملاعق من كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

طريقة التحضير