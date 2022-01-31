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عمر شويل - جدة لو عندك بطاطس لازم تعمليها بالطريقة دي البطاطس المحشية بأحلى حشو ممكن تكليه - ثقفني
لفائف البطاطس المحشية تعد من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وتعتبر هذه الاكلة جديدة وسريعة ولا تحتاج إلى الفرن في تسويتها؛ فهي عجينة تحضر بطريقة بسيطة ويتم حشوها بالبطاطس المسلوقة المتبلة ويتم قليها، وتقدم مع السلطات والكثير من السيدات يرغبن في معرفة هذه الطريقة لإعداد الوصفة، لذلك جئنا لكم بهذا المقال نعرض لكم الوصفة بالمقادير والخطوات الصحيحة.
طريقة عمل البطاطس المحشية
من خلال المكونات التالية سوف نحصل على اللفائف اللذيذة في وقت قصير، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:
- نصف كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.
- كمية مناسبة من الماء للسلق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حبة من الفلفل الأخضر المفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من النعناع الاخضر المجفف.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
مكونات العجينة
- ثلاث الكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ثلاث ملاعق من كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير
- يتم إحضار وعاء بم كمية مناسبة من الماء لسلق البطاطس ثم بعد النضج تصفي من الماء وتترك جانبا.
- ثم نقوم بإحضار وعاء أخر نضع به البطاطس ويتم هرسها جيدا ثم نضع عليها البهارات من الفلفل والملح والبابريكا والكمون والزعتر والنعناع المجفف.
- بعد ذلك يتم إضافة البقدونس والفلفل الأخضر والدقيق ثم نقلب المكونات جيدا حتي تصبح عجيمة متماسكة.
- ونقوم بعد ذلك بدهن صينية ونقوم بتشكيل البطاطس على شكل أصابع وترص بالصينية.
- بعد ذلك يتم إحضار وعاء عميق ونضع به الماء والزيت والملح وحبة البركة ونمزج المكونات جيدا ثم نضيف الدقيق ويتم العجن حتى نحصل غلى عجينة.
- تقسم العجينة قطع ويتم فرد كل قطعة ووضع أصابع البطاطس في العجينة على شكل رول.
- ويتم إحضار مقلاة ونضع بها كمية من الزيت ويتم القلي ويتم إخراجها من الزيت على مناديل المطبخ ليصفي الزيت الزاىد.
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