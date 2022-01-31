أصنعي بملعقة نشا كريم أساس طبيعي منزلي بتغطية عالية وبدون تكلفة مش هتشتريه تاني

يعد كريم الأساس من أهم أنواع مستحضرات التجميل والتي لا يمكن لأي فتاة أن تستغنى عنه نهائيا لذلك هي تبحث عنه دائما لكي تجد النوع المناسب لبشرتها، فهو يكون عبارة عن كريم مقارب للون البشرة وكل إمرأة تحب أن تستخدمه لفوائده الكثيرة والمتعددة وهي أنه يعطي للبشرة لون مميز وجذاب ويساعد علي إخفاء جميع العيوب التي توجد بالوجه، ومن ضمنها هي التصبغات أو البقع الداكنة وله القدرة على إخفاء الهالات السوداء وحب الشباب ويستخدم أيضا لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، ومن الممكن أن نستخدمه لترطيب وتنعيم البشرة سواء كانت جافة أو دهنية فهو يعطي لها نضارة وتكون مشرقة وكذلك يعمل على تقليل ظهور علامات الشيخوخة وغير ذلك الكثير.

وقد يسمى أحيانا هذا الكريم بإسم الفاونديشن وقد توجد بعض النصائح التى لابد من الإلتزام بها عند وضع كريم الأساس، وهي قبل وضع الكريم لابد من إستخدام كريم مرطب مناسب لنوع البشرة وبعد ذلك نضع هذا الكريم وعند وضعه يمكن أن يتم توزيعه على البشرة بإستخدام الإيد وبحركات دائرية مع التدليك على الوجه برفق، ويجب أن نختار الدرجة المناسبة للون بشرتك ومن الضروري أن نقوم بتنظيف البشرة بشكل مستمر حتى تظهر نتيجة هذا الكريم عند وضعه على البشرة.

مكونات كريم الأساس في المنزل

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم نيفيا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال.

طريقة عمل كريم الأساس في المنزل