تفتيح المناطق الداكنة و البشرة طريقة عمل صابون لبان الدكر لتبييض الجسم من اول مره

لبان الذكر من الأشياء المفيد جداً على البشرة وتساعد على لمعان وبريق للبشرة، ويقوم بتقشير الجلد واعادته من جديد بشكل أفضل بكثير من الأول، هناك العديد من السيدات يبحثون عن وصفات لتحسين شكل البشرة وخصوصاً البشرة الدهنية الباهتة، معنا لقدم لكم أسهل الوصفات لتنظيف وتقشير البشرة ورجوعها نضرة مثل الأول.

ما هي طريقة تجهير صابون لبان الذكر

المكونات المطلوبة لتحضير عمل صابون لبان الذكر:

صابونه دوف او اي نوع صابون تستخدمه.

سبع حبات من لبان الذكر.

كوب كبير ماء دافئ.

طريقة تحضير صابون لبان الدكر

نقوم ببشر الصابونة ونقوم بوضعها في إناء ثم نقوم بوضع لبان الذكر عليها مع الماء الدافئة وتترك لمد ساعة ثم نقوم برفعها على النار مع التقليب المستمر حتي يصبح الخليط كريمي.

ثم يترك حتي يبرد تماما ونقوم باستخدامه، يمكن وضع صابون لبان الذكر على الأماكن الداكنة في البشرة ويترك لمدة ساعه ثم نقوم بشطف الوجه، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكريم المرطب يمكن استخدام هذه الوصفة مره كل يومين ستلاحظ الفرق كبير.

فوائد صابون لبان الدكر

هناك العديد من فوائد صابون لبان الذكر ومنها