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عمر شويل - جدة تفتيح المناطق الداكنة و البشرة طريقة عمل صابون لبان الدكر لتبييض الجسم من اول مره - ثقفني
لبان الذكر من الأشياء المفيد جداً على البشرة وتساعد على لمعان وبريق للبشرة، ويقوم بتقشير الجلد واعادته من جديد بشكل أفضل بكثير من الأول، هناك العديد من السيدات يبحثون عن وصفات لتحسين شكل البشرة وخصوصاً البشرة الدهنية الباهتة، معنا لقدم لكم أسهل الوصفات لتنظيف وتقشير البشرة ورجوعها نضرة مثل الأول.
ما هي طريقة تجهير صابون لبان الذكر
المكونات المطلوبة لتحضير عمل صابون لبان الذكر:
- صابونه دوف او اي نوع صابون تستخدمه.
- سبع حبات من لبان الذكر.
- كوب كبير ماء دافئ.
طريقة تحضير صابون لبان الدكر
- نقوم ببشر الصابونة ونقوم بوضعها في إناء ثم نقوم بوضع لبان الذكر عليها مع الماء الدافئة وتترك لمد ساعة ثم نقوم برفعها على النار مع التقليب المستمر حتي يصبح الخليط كريمي.
- ثم يترك حتي يبرد تماما ونقوم باستخدامه، يمكن وضع صابون لبان الذكر على الأماكن الداكنة في البشرة ويترك لمدة ساعه ثم نقوم بشطف الوجه، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكريم المرطب يمكن استخدام هذه الوصفة مره كل يومين ستلاحظ الفرق كبير.
فوائد صابون لبان الدكر
هناك العديد من فوائد صابون لبان الذكر ومنها
- يساعد على تفتيح البشرة عند استخدام صابون لبان الذكر يوميا كل صباح ستلاحظ بشره نادرة وفاتحه.
- عند استخدام هذه الوصفة صابون لبان الذكر لا تضر البشرة تماما لأنها تحتوي على مواد طبيعية بل بالعكس تساعد على حفاظ البشرة الضرر الموجود بالجو.
- مع استخدام وصفة لبان الذكر تساعد على عدم وجود تجاعيد في البشرة تمنعها تماما.
- ويمكنك استخدام اخر بطريقة أخرى بوضع خمس حبات من لبان الذكر في ربع كوب ماء ويترك طوال الليل وفي الصباح نقوم بتصفية الماء ووضعها على البشرة مباشرتا لمدة نصف ساعة تعطي البشرة حيوية اكثر واسرع ستلاحظ أن البشرة تغير لونها للأفضل.
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