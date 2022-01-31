ألذ طاجن ممكن تدوقيه أعملي طاجن البطاطس بالفراخ على أصوله بطعم ومذاق لذيذ

طاجن البطاطس بالفراخ يعد من ضمن الأكلات اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الناس وغير ذلك أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان وذلك بسبب إحتواء هذه الأكلة على البطاطس ومكونها الأساسي هو الفراخ، لذلك هي غنية بالبروتينات والحديد والفيتامينات وغيرهم ومن الممكن أن نقوم بعمل هذه الوصفة بطريقة بسيطة جدا وسهلة ولا تحتاج إلى مجهود أو وقت كثير لتقديمها، ويمكن أن يتم عمل هذا الطاجن بإستخدام اللحمة بدلا من الفراخ.

مكونات طاجن البطاطس بالفراخ

فرخة واحدة.

أربع حبات كبيرة الحجم من البطاطس.

حبتان كبيرتان من البصل.

كوبان كبيران من عصير الطماطم.

كمية مناسبة من الشوربة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

رشة بسيطة من السكر والكزبرة الجافة.

طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ