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عمر شويل - جدة ألذ طاجن ممكن تدوقيه أعملي طاجن البطاطس بالفراخ على أصوله بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني
طاجن البطاطس بالفراخ يعد من ضمن الأكلات اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الناس وغير ذلك أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان وذلك بسبب إحتواء هذه الأكلة على البطاطس ومكونها الأساسي هو الفراخ، لذلك هي غنية بالبروتينات والحديد والفيتامينات وغيرهم ومن الممكن أن نقوم بعمل هذه الوصفة بطريقة بسيطة جدا وسهلة ولا تحتاج إلى مجهود أو وقت كثير لتقديمها، ويمكن أن يتم عمل هذا الطاجن بإستخدام اللحمة بدلا من الفراخ.
مكونات طاجن البطاطس بالفراخ
- فرخة واحدة.
- أربع حبات كبيرة الحجم من البطاطس.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- كوبان كبيران من عصير الطماطم.
- كمية مناسبة من الشوربة.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- رشة بسيطة من السكر والكزبرة الجافة.
طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ
- في البداية يتم تقشير البطاطس ونقوم بغسله بالماء ويتم تقطيعه على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونتركه جانبا ثم قومي بتجهيز الفراخ فيتم تقطيع الصدور والأوراك إلى نصفين ونقوم بغسلها بطريقة جيدة بالماء.
- وبعد ذلك نضع وعاء كبير على النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة وعند تسخينها نضع قطع الفراخ ونضيف إليها رشة من الملح والفلفل الأسود ولا يتم تقليبها إلا أن يكون لونها ذهبي ثم نقوم بتقليبها وعندما تكون بهذا اللون من الوجهين يتم إخراجها ووضعها في طبق.
- ثم نضع في هذا الوعاء حبتان من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم وقومي بتقليبه حتى يكون لونه ذهبي فاتح ونضيف إليه كوبان كبيران من عصير الطماطم، ثم نضع رشة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والسكر ويتم تقليبهم مع بعض ونضع غطاء على هذا الوعاء ونتركهم على النار حتى نحصل على قوام كثيف.
- وقومي بوضع مكعبات البطاطس وقطع الفراخ ونضيف أيضا كمية مناسبة من الشوربة بشرط أن تكون مغلية ونتركهم على النار حتى يتم تسوية البطاطس والفراخ ثم نحضر طاجن مناسب ونضع به البطاطس بالفراخ ويتم إدخاله في الفرن ويفضل أن تكون ساخنة.
- ونتركه حتى يتغير لونه ويكون أحمر غامق ثم يتم إخراجه وتقديمه مباشرة بهذا الشكل.
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