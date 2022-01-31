نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر الجبنة المقلية خطوة بخطوة بمكونات فى البيت و الطعم رائع في المقال التالي
تعتبر فطائر الجبنة المقلية من الوصفات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية كما تعتبر من افضل انواع الفطائر التي يفضلها فئة كبيرة للغاية من الكبار والصغار أيضا ودائما يرغبون في تناولها في الصباح والمساء أيضا خصوصا على وجبة العشاء كما تعتبر من الأطعمة الصحية بصورة كبيرة حيث تمتلك العديد من العناصر الغذائية المفيدة بصورة كبيرة للغاية كما تحتوي على مكونات قليلة للغاية يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير والخطوات السهلة تابعوا معانا.
فطائر الجبنة المقلية
يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- كيلو من الدقيق.
- كوب من الحليب السائل.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- بياض بضتين.
- كوب من الزيت.
- ملعقة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخل.
طريقة تحضير الفطائر بالجبنة المقلية
يمكنكم تحضير الجبنة المقلية بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية ومن بينها:
- نقوم بوضع جميع المكونات السائلة في وعاء عميق ثم يتم بعد ذلك إضافة الخميرة والسكر ثم يتم التقليب بشكل جيد بواسطة ملعقة حتى تذوب جميع المكونات مع بعض بشكل جيد.
- ثم يتم وضع الدقيق ويجب عليكم العجن بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة وسهلة في التشكيل أيضا.
- ثم بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة لمدة ساعة كاملة حتى تختمر بصورة جيدة.
- ثم يتم تقطيع العجين على شكل كور ونتركها حتى ترتاح لمدة عشر دقائق.
- ثم بعد ذلك يجب عليكم احضار طبق ونضع فيه الجبنة ثم يتم وضع الفلفل الاخضر على الجبنة أيضا قد نقوم بخلطهم بشكل جيد.
- ثم بعد ذلك يتم إحضار كرات من العجين ثم نقوم بوضع ملعقة من خليط الجبنة ثم يتم تغلفيها ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق ثم يتم دهن وش الحليب وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٥٠ درجة مئوية ثم يتم إخراجها وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.
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