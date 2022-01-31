طريقة عمل فطائر الجبنة المقلية خطوة بخطوة بمكونات فى البيت و الطعم رائع

تعتبر فطائر الجبنة المقلية من الوصفات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية كما تعتبر من افضل انواع الفطائر التي يفضلها فئة كبيرة للغاية من الكبار والصغار أيضا ودائما يرغبون في تناولها في الصباح والمساء أيضا خصوصا على وجبة العشاء كما تعتبر من الأطعمة الصحية بصورة كبيرة حيث تمتلك العديد من العناصر الغذائية المفيدة بصورة كبيرة للغاية كما تحتوي على مكونات قليلة للغاية يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير والخطوات السهلة تابعوا معانا.

فطائر الجبنة المقلية

يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

كيلو من الدقيق.

كوب من الحليب السائل.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بياض بضتين.

كوب من الزيت.

ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة تحضير الفطائر بالجبنة المقلية

يمكنكم تحضير الجبنة المقلية بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية ومن بينها: