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عمر شويل - جدة طريقة عمل المش الفلاحي في المنزل بطريقتة الأصلية و السهلة إستمتعي بألذ مش فلاحي من صنع يدك - ثقفني
نقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة تحضير المش الفلاحي في المنزل كالآتي: –
طريقة عمل المش الفلاحي في المنزل من الأكلات التي يحبها ويفضلها أهل القرى كثيرًا، وتتميز بمذاقها الرائع واللذيذ، كما أنه يقوم بفتح الشهية، وتحب الكثير من ربات المنزل في المدن تحضير المش الفلاحي في المنزل دون الحاجة لشرائه من الخارج، وليكون مضمونًا وصحي أكثر، فيمكنكِ الآن تحضير المش الفلاحي بخطوات سهلة وبسيطة.
مكونات المش الفلاحي
نقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة تحضير المش الفلاحي في المنزل كالآتي: –
المكونات:
- ½ كيلو جبنة قريش.
- ¼ كيلو مش أو ¼ كيلو من الخميرة المش.
- ¼ كيلو مورتة.
- 1 كيلو لبن.
- ¼ ملعقة صغيرة بابريكا.
- ¼ ملعقة صغيرة شطة حارة.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- ¼ ملعقة صغيرة كزبرة.
- 2 ملعقة صغيرة من الدنكار.
- كمية مناسبة من الملح.
- 3 قرن من الفلفل الحار الأحمر.
- 2 قرن فلفل أخضر رومي.
- قشر برتقال كمية مناسبة.
- 2 ملعقة كبيرة عسل أسود.
طريقة تحضير المش الفلاحي
- قومي بإحضار الجبن القريش وتقطيعها إلى شرائح على أن تكون سميكة.
- قومي بإضافة الملح إلى الجبن من جميع النواحي.
- اتركي الجبن مع الملح لمدة 24 ساعة داخل الثلاجة.
- احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه كلًا من المورتة والمش والحليب واخلطي جيدًا.
- ضيفي بعد ذلك إلى الخليط الكمون والكزبرة والعسل الأسود والبابريكا والشطة الحارة واخلطي مرة أخرى جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- احضري وعاء زجاجي نظيف خالي من الماء ثم قومي بوضع الدنكار في قطعة قماش نظيفة وضعيه داخل الوعاء الزجاجي فهو يحمي الجبن من الدود.
- ضيفي الفلفل الأحمر الحار والفلفل الأخضر الرومي إلى الوعاء الزجاجي.
- ضيفي الجبن في الوعاء ثم ضيفي فوقها الخليط ثم ضعي كيس سميك فوق الوعاء قبل غلقه.
- قومي بغلق الوعاء جيدًا واتركيه في مكان دافئ لمدة خمس إلى عشر أيام حتى تحصلين على مش جاهز.
- طريقة صنع المش الفلاحي بالمنزل من الأطعمة التي يحبها الناس ويفضلونها كثيرا وتتميز بمذاقها الرائع واللذيذ وتزيد الشهية وتحب العديد من ربات البيوت في المدن تحضير الجبن الريفي بالطريقة الأصلية المشهورة دون الحاجة إلى شرائه من الخارج ولكي تكون أكثر أمانًا وصحة يمكنك الآن تجهيز إعداد المش الفلاحي بخطوات سهلة وبسيطة.
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