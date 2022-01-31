طريقة عمل المش الفلاحي في المنزل بطريقتة الأصلية و السهلة إستمتعي بألذ مش فلاحي من صنع يدك

طريقة عمل المش الفلاحي في المنزل من الأكلات التي يحبها ويفضلها أهل القرى كثيرًا، وتتميز بمذاقها الرائع واللذيذ، كما أنه يقوم بفتح الشهية، وتحب الكثير من ربات المنزل في المدن تحضير المش الفلاحي في المنزل دون الحاجة لشرائه من الخارج، وليكون مضمونًا وصحي أكثر، فيمكنكِ الآن تحضير المش الفلاحي بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات المش الفلاحي

نقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة تحضير المش الفلاحي في المنزل كالآتي: –

المكونات:

½ كيلو جبنة قريش.

¼ كيلو مش أو ¼ كيلو من الخميرة المش.

¼ كيلو مورتة.

1 كيلو لبن.

¼ ملعقة صغيرة بابريكا.

¼ ملعقة صغيرة شطة حارة.

1 ملعقة صغيرة كمون.

¼ ملعقة صغيرة كزبرة.

2 ملعقة صغيرة من الدنكار.

كمية مناسبة من الملح.

3 قرن من الفلفل الحار الأحمر.

2 قرن فلفل أخضر رومي.

قشر برتقال كمية مناسبة.

2 ملعقة كبيرة عسل أسود.

طريقة تحضير المش الفلاحي