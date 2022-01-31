طريقة يابانية للتخلص من دهون البطن بسرعة

في تقنية مثيرة للاهتمام جدا ممكن تساعدك تخسري 13 كيلو من الخصر في خلال اسابيع قليلة ، والتمرين مش بياخد اكتر من دقيقتين بس في اليوم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم الطريقة اليابانية للتخلص من دهون البطن ، وكمان بتساعد على تخسيس الجسم كله بشكل عام.
ازاي الطريقة دي بتشتغل على الجسم:
التقنية بتعتمد على اخد وضعية معينة ، واخد نفس لمدة 3 ثواني ، وبعدها زفير قوي لمدة لمدة 7 ثواني.
ومعظم الاطباء الاوروبين تقريبا بيدعموا استخدام تمارين التنفس لفقدان الوزن وفعاليتها بتكون في ان الدهون بتتكون من الاكسجين والكربون والهيدروجين ، ولما الاكسجين اللي بنتنفسه بيوصل للخلايا الدهنية ، بيتقسم لمكونين كربون وماية ، عشان كده كل ما زاد الاكسجين اللي بيستخدمه جسمنا ، زاد حرق الدهون.
الطريقة اليابانية للتخلص من دهون البطن:
– اعملي التمرين كل يوم لمدة من 2 – 10 دقايق.
– اقفي مستقيمة وادفعي بساق واحدة للامام والتانية للخلف.
– دلوقتي انتي محتاجة لاجهاد الارداف ، ونقل وزنك للقدم الخلفية.
– ابدأي في الاستنشاق ببطء لمدة 3 ثواني ، وارفعي الذراعين فوق راسك.
– بعدين طلعي زفير لمدة 7 ثواني ، مع ارهاق كل عضلات الجسم ، يعني حاولي وانتي بتخرجي النفس يبقى تركيزك على كل عضلاتك.
الطريقة دي مش هتساعدك بس على خسارة الوزن ، ولكن كمان هتساعد على تقوية عضلات جسمك وزيادة التمثيل الغذائي او معدل الحرق.
الطريقة بالفيديو:
دايت الويك اند هيساعدك تخسري 2 كيلو في يومين بس
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