طريقة يابانية للتخلص من دهون البطن بسرعة

في تقنية مثيرة للاهتمام جدا ممكن تساعدك تخسري 13 كيلو من الخصر في خلال اسابيع قليلة ، والتمرين مش بياخد اكتر من دقيقتين بس في اليوم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم الطريقة اليابانية للتخلص من دهون البطن ، وكمان بتساعد على تخسيس الجسم كله بشكل عام.

ازاي الطريقة دي بتشتغل على الجسم:

التقنية بتعتمد على اخد وضعية معينة ، واخد نفس لمدة 3 ثواني ، وبعدها زفير قوي لمدة لمدة 7 ثواني.

ومعظم الاطباء الاوروبين تقريبا بيدعموا استخدام تمارين التنفس لفقدان الوزن وفعاليتها بتكون في ان الدهون بتتكون من الاكسجين والكربون والهيدروجين ، ولما الاكسجين اللي بنتنفسه بيوصل للخلايا الدهنية ، بيتقسم لمكونين كربون وماية ، عشان كده كل ما زاد الاكسجين اللي بيستخدمه جسمنا ، زاد حرق الدهون.

الطريقة اليابانية للتخلص من دهون البطن:

– اعملي التمرين كل يوم لمدة من 2 – 10 دقايق.

– اقفي مستقيمة وادفعي بساق واحدة للامام والتانية للخلف.

– دلوقتي انتي محتاجة لاجهاد الارداف ، ونقل وزنك للقدم الخلفية.

– ابدأي في الاستنشاق ببطء لمدة 3 ثواني ، وارفعي الذراعين فوق راسك.

– بعدين طلعي زفير لمدة 7 ثواني ، مع ارهاق كل عضلات الجسم ، يعني حاولي وانتي بتخرجي النفس يبقى تركيزك على كل عضلاتك.

الطريقة دي مش هتساعدك بس على خسارة الوزن ، ولكن كمان هتساعد على تقوية عضلات جسمك وزيادة التمثيل الغذائي او معدل الحرق.

الطريقة بالفيديو:

دايت الويك اند هيساعدك تخسري 2 كيلو في يومين بس