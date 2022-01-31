تمرين واحد بس للتخلص من الدهون وتحسين شكل الجسم بسرعة

لو معندكيش وقت او بتكسلي دايما تروحي الجيم او تعملي تمارين في البيت ، النهاردة هنقولك على تمرين البلانك العكسي للتخلص من دهون الجسم وتحسين شكل الجسم كله بسرعة ، وتمرين البلانك العكسي ، يمكن مش معروف زي تمرين البلانك العادي ولكنه مفيد وفعال جدا.
تمرين البلانك العكسي للتخلص من دهون الجسم:
ازاي تعمليه:
1- اقعدي على الارض ومدي رجلك الاتنين قدامك ، حطي ايديكي الاتنين على الارض والكفين يبقى اتجاهم لتحت ، وابعدي بين صوابعك عشان تحصلي على اكبر قدر من الدعم.
2- انحني لقدام بمقدار 45 درجة على الارض ، حطي ايديكي ورا اردافك بحيث الذراعين يبقوا في خط مستقيم من اول الكتفين لتحت.
3- ركزي وزنك على الايدين والكعبين وادفعي اردافك لفوق.
4- ارفعي الجذع, الارداف, الساقين بحيث يشكلوا خط مستقيم ، بالظبط زي تمرين البلانك العادي ولكن بالعكس.
5- شدي عضلات بطنك, واسحبي معدتك لجوه وفي نفس الوقت جذعك بيتحرك لفوق.
6- اثبتي على الوضع ده لمدة 15 – 60 ثانية.
7- بعد كده انزلي ببطء على الارض.
تأثير التمرين:
– تناسق الارداف والسمانة: بالمقارنة مع تمرين البلانك العادي ، التمرين ده بيركز على الجزء الخلفي وعضلات المؤخرة والسمانة.
– تحسين التمثيل الغذائي: مع تمرين البلانك هتحرقي سعرات حرارية بشكل اسرع من التمارين الديناميكية او اللي فيها حركة ، وتم ملاحظة ان الاشخاص اللي بيمارسوا البلانك مش بيواجهوا مشاكل في التمثيل الغذائي.
– تحسين العمود الفقري بشكل مثالي: تمرين البلانك بيضمن تحسين العمود الفقري اثناء استخدام الي بتساعد في الحفاظ على ضهرك مستقيم ، ويعتبر التمرين ده مهم جدا بشكل خاص للموظفين اللي بيقعدوا على المكاتب فترات طويلة.
– تخفيف الآلام والتشنجات في الضهر: عن طريق عمل تمرين البلانك العكسي 3 – 4 مرات في الاسبوع على الاقل ، هتتخلصي من آلام الضهر والتشنجات ، سواء تمرين البلانك العكسي او العادي الاتنين بيشتغلوا بشكل فعال على العضلات المسؤولة.
– بيساعد على التخلص من البطن: مهم اثناء التمرين تكوني شاده منطقة الحوض كويس ، وراسك تكون مستقيمة مش راجعة لورا ، والضهر يكون مستقيم ، البلانك العكسي بيساعد على تقوية الذراعين, عضلات البطن, والساقين ، وكمان بيعمل تمدد لعضلات كتفك.
طريقة التمرين بالفيديو:
طريقة يابانية للتخلص من دهون البطن بسرعة
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