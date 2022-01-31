بأدق مقادير أعملي الكحك الناعم بطريقة ناجحة وغير مكلفة وبطعم هش وخفيف يذوب في الفم

يعتبر الكحك من ألذ الحلويات المخبوزة والتى يتم تقديمها في الأعياد لذلك يسمى بكحك العيد ويطلق عليه أحيانا اسم المعمول ومن الممكن أن نقوم بعمله بعدة طرق مختلفة، فهو من أنواع المخبوزات التي تشتهر في العديد من الدول العربية ولكن يزداد بكثرة في مصر حيث أن جميع المصريين يعشقون تناوله ويمكن أن يتم حشوه بالملبن أو بالعجوة، وعندما نقوم بعمل الكحك يتم استخدامه بالدقيق الأبيض ولكن عندما يتم تحضير المعمول ممكن أن نستخدم دقيق السميد أو الدقيق الأبيض، ويتم تزيين الكحك برشة من السكر البودر.

ويوجد له العديد من الأشكال المختلفة وطريقة تجهيزه بسيطة وسهلة ومقاديره متوافره في أي منزل، والمكون الأساسي للكحك والذي يعطيه نكهة جميلة وجذابة هي السمنة البلدى أو الزبدة فهي تجعله ناعم ودايب مثل الجاهز ونجد عدد من السيدات يقومون بإضافة ماء الورد إلى الكحك لكي تعطيه نكهة مختلفة أو من الممكن أن نستغني عنه.

مكونات الكحك الناعم

كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من السمنة البلدى.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمسم.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ريحة الكحك.

كمية مناسبة من السكر البودر.

طريقة عمل الكحك الناعم