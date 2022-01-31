نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأدق مقادير أعملي الكحك الناعم بطريقة ناجحة وغير مكلفة وبطعم هش وخفيف يذوب في الفم في المقال التالي
يعتبر الكحك من ألذ الحلويات المخبوزة والتى يتم تقديمها في الأعياد لذلك يسمى بكحك العيد ويطلق عليه أحيانا اسم المعمول ومن الممكن أن نقوم بعمله بعدة طرق مختلفة، فهو من أنواع المخبوزات التي تشتهر في العديد من الدول العربية ولكن يزداد بكثرة في مصر حيث أن جميع المصريين يعشقون تناوله ويمكن أن يتم حشوه بالملبن أو بالعجوة، وعندما نقوم بعمل الكحك يتم استخدامه بالدقيق الأبيض ولكن عندما يتم تحضير المعمول ممكن أن نستخدم دقيق السميد أو الدقيق الأبيض، ويتم تزيين الكحك برشة من السكر البودر.
ويوجد له العديد من الأشكال المختلفة وطريقة تجهيزه بسيطة وسهلة ومقاديره متوافره في أي منزل، والمكون الأساسي للكحك والذي يعطيه نكهة جميلة وجذابة هي السمنة البلدى أو الزبدة فهي تجعله ناعم ودايب مثل الجاهز ونجد عدد من السيدات يقومون بإضافة ماء الورد إلى الكحك لكي تعطيه نكهة مختلفة أو من الممكن أن نستغني عنه.
مكونات الكحك الناعم
- كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد كبير من السمنة البلدى.
- نصف كوب كبير من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمسم.
- رشة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ريحة الكحك.
- كمية مناسبة من السكر البودر.
طريقة عمل الكحك الناعم
- نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به كوب واحد كبير من السمنة البلدى ونضعه على النار ونتركها حتى يتم ذوبان السمنة تماما وتكون ساخنة ثم يتم رفعها من على النار ونتركه جانبا حتى تبرد قليلا
- وبعد ذلك يتم قومي بإضافة كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض ونقوم بعجنهم مع بعض بإستخدام ملعقة خشبية حتى تبرد تماما ثم نضع رشة من الملح ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمسم.
- ثم نقوم بوضع نصف كوب كبير من الحليب السائل وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من ريحة الكحك ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعض بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة سهلة التشكيل.
- ويتم تجهيز صينية مناسبة ويتم دهنها بالسمنة بإستخدام فرشاة ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بتشكيل عجينة الكحك على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعهم في الصينية.
- وبعد ذلك يتم الضغط عليها قليلا بإستخدام الشكل المرغوب فيه أو بالمنقاش ونضع الصينية في الفرن ونتركه حتى يكون لونه ذهبي ويتم إخراجه وعندما يبرد نضيف إليه رشة من السكر البودر ويتم تقديمه.
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