الطريقة الصحيحة لتخليل الخيار مثل المطاعم مقرمش و سريع ومظبوط

يعد مخلل الخيار من ألذ وأطعم المخللات المتواجدة في المطاعم ولذلك يتم تقدميه دائما جانب الأطعمة و الوجبات وهذا لأنها يساعد على فتح الشهية و يساعدك على تناول الأطعمة بشكل كبير لأنها يعطي للطعام طعم مميز، كما يوجد العديد من أنواع المخلل من الجزر و البصل و اللفت و الخيار و القرنبيط و الزيتون و الليمون وغيرهم من الأنواع ولكن يعد الخيار المخلل من أسهل و أسرع المخللات التي يمكنك أن تقومي بتحضيرها من منزلك، كما لابد أن تبتعدي عن شراء المخلل من الخارج لأنهم يقومون بإضافة المواد الحافظة و المصنعة لكي يحافظ على قوامه و قرمشة وهذا يكون مضر جدًا على الصحة لذلك من الأفضل أن تحضيرية بيدك بدون إضافات.

مكونات مخلل الخيار

المخلل يعد من أكثر المقبلات الاقتصادية فهي لا تحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا و متواجدة في جميع المنزل وأيضا مخلل الخيار لا يحتاج مكونات كثيرة لذلك من السهل جدا أن تقومي بتحضيره من المنزل بيديك دون الحاجة إلى إضافات أو مواد حافظة، المكونات هي:

1 كيلو من الخيار طازج وصغير الحجم.

5 أكواب من الماء.

1 كوب خل ابيض.

5 ملاعق كبيرة ملح خشن.

3 ملاعق صغيرة سكر.

طريقة تحضير الخيار المخلل

الخيار المخلل يتمتع بمذاق رائع و مختلف جدًا عن المخللات الأخري، لذلك يفضل جميع أفراد الأسرة تناول المخلل مع الوجبات وبالأخص المشويات، كما أنه أصبح يضاف على السلطات و الصلصات مثل صوص الثومية، وسنقدم لكم طريقة تحضيره وهي: