نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لتخليل الخيار مثل المطاعم مقرمش و سريع ومظبوط في المقال التالي
يعد مخلل الخيار من ألذ وأطعم المخللات المتواجدة في المطاعم ولذلك يتم تقدميه دائما جانب الأطعمة و الوجبات وهذا لأنها يساعد على فتح الشهية و يساعدك على تناول الأطعمة بشكل كبير لأنها يعطي للطعام طعم مميز، كما يوجد العديد من أنواع المخلل من الجزر و البصل و اللفت و الخيار و القرنبيط و الزيتون و الليمون وغيرهم من الأنواع ولكن يعد الخيار المخلل من أسهل و أسرع المخللات التي يمكنك أن تقومي بتحضيرها من منزلك، كما لابد أن تبتعدي عن شراء المخلل من الخارج لأنهم يقومون بإضافة المواد الحافظة و المصنعة لكي يحافظ على قوامه و قرمشة وهذا يكون مضر جدًا على الصحة لذلك من الأفضل أن تحضيرية بيدك بدون إضافات.
مكونات مخلل الخيار
المخلل يعد من أكثر المقبلات الاقتصادية فهي لا تحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا و متواجدة في جميع المنزل وأيضا مخلل الخيار لا يحتاج مكونات كثيرة لذلك من السهل جدا أن تقومي بتحضيره من المنزل بيديك دون الحاجة إلى إضافات أو مواد حافظة، المكونات هي:
- 1 كيلو من الخيار طازج وصغير الحجم.
- 5 أكواب من الماء.
- 1 كوب خل ابيض.
- 5 ملاعق كبيرة ملح خشن.
- 3 ملاعق صغيرة سكر.
طريقة تحضير الخيار المخلل
الخيار المخلل يتمتع بمذاق رائع و مختلف جدًا عن المخللات الأخري، لذلك يفضل جميع أفراد الأسرة تناول المخلل مع الوجبات وبالأخص المشويات، كما أنه أصبح يضاف على السلطات و الصلصات مثل صوص الثومية، وسنقدم لكم طريقة تحضيره وهي:
- اولًا نقوم باختيار الخيار الصغير و البلدي المتساوي الحجم.
- بعد ذلك نقوم بتنظيف الخيار جيداً وغسله بالماء و الخل الأبيض لكى يتم تنظيفه بشكل جيد ثم نقوم بعمل ثقوب بالشوكة في الخيار لكى يسرع في عملية التخليل.
- نأتي بوعاء كبير ونضيف الماء و الخل الأبيض و الملح و السكر و نقلب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يذوب الملح و السكر في الماء و الخل.
- نأتي ببرطمان زجاج نظيف و معقم و نقوم برص الخيار بالطول أو بالعرض.
- ثم نقوم بسكب خليط الماء بالخل على الخيار.
- لابد أن نملأ البرطمان بالماء ويغطى كله بالماء.
- يمكنك إضافة فصوص ثوم صحيحة إذا كنت تفضلين طعمه مع الخيار المخلل.
- نقوم بغلق البرطمان جيدًا لكى لا يصل إليه الهواء.
- نترك الخيار لمدة يومين ثم نقوم بفتح البرطمان وتناول الخيار وستلاحظين ان الخيار مقرمش و تم تخليله بشكل المظبوط.
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