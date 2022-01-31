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عمر شويل - جدة طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بتتبيلة وخلطة أحلي من المشوية وبألذ طعم ممكن تاكليه - ثقفني
تعد وصفة كباب الحلة من أجمل الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن ويمكن أن نقوم بعملها بإستخدام الفراخ أو اللحمة فكلا منها يتميز بطعم لذيذ وشهي، ولكن الوصفة المحببة والمفضلة لدى الكثير والأطفال بالتحديد هي كباب الحلة بالفراخ لأنهم يتناولون أو يعشقون الفراخ أكثر من اللحمة، وهذه الأكلة من الممكن أن يتم تناولها في وجبة الغذاء بجانب طبق من الأرز والسلطة الخضراء والخبز المصري وغيرهم.
مكونات كباب الحلة بالفراخ
- نصف كيلو من أوراك الفراخ.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- ثمرة واحدة كبيرة الحجم من الطماطم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الذرة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل والكاري والكركم.
طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ
- نقوم بتجهيز وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الذرة ثم نضع أوراك الفراخ بشرط أن يتم تنظيفها وغسلها بالماء ومن الممكن أن نقوم بتقطيعه إلى نصفين.
- وبعد وضع قطع الفراخ في الوعاء نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وقومي بتقليبها حتى يكون لونها ذهبي غامق من الوجهين وبعد ذلك يتم إخراج الفراخ من الوعاء ونضعه في طبق.
- ثم نقوم بوضع حبتان كبيرتان من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم وقومي بتقليبه حتى يكون لونه ذهبي فاتح ونضع قطع الفراخ وثلاث فصوص من الثوم المهروس ويتم تقليبهم مع بعض لمدة دقيقتين.
- وبعد ذلك يتم إضافة ثمرة واحدة كبيرة الحجم من الطماطم ونقوم بتقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر وتكون بنفس الحجم وقومي بتقليبهم.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وبهارات الفراخ ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والكركم والزنجبيل، ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ونضيف كمية مناسبة من الماء ونتركهم على النار حتى يتم تسوية الفراخ.
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