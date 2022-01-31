طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بتتبيلة وخلطة أحلي من المشوية وبألذ طعم ممكن تاكليه

تعد وصفة كباب الحلة من أجمل الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن ويمكن أن نقوم بعملها بإستخدام الفراخ أو اللحمة فكلا منها يتميز بطعم لذيذ وشهي، ولكن الوصفة المحببة والمفضلة لدى الكثير والأطفال بالتحديد هي كباب الحلة بالفراخ لأنهم يتناولون أو يعشقون الفراخ أكثر من اللحمة، وهذه الأكلة من الممكن أن يتم تناولها في وجبة الغذاء بجانب طبق من الأرز والسلطة الخضراء والخبز المصري وغيرهم.

مكونات كباب الحلة بالفراخ

نصف كيلو من أوراك الفراخ.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرة واحدة كبيرة الحجم من الطماطم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل والكاري والكركم.

طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ