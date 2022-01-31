سر وصفة القهوة والبيكنج بودر في إزالة شعر الوجه والجسم كله وتفتيح الجسم والتخلص من الرؤوس السوداء

إزالة شعر الوجه والجسم كله وتفتيح الجسم، في إحدى مواسم العام يوجد فترة تحتاج كثير من الفتيات بأن تلبس ملابس خفيفة وقصيرة، مما قد يؤدى إلى كشف بعض أجزاء من جسمها مثل سيقان الأرجل أو الأزرع والوجه، فيحبون أن يتخلصوا من أي شعر زائد في هذه الأماكن التي تسبب لهم بعض الإحراج، مما يضطرهم إلى شراء بعض الكريمات التي تخلصهم منها، أو عمل وصفات طبيعية ليس لها لها أي أضرار مثل وصفة البيكنج باودر.

البيكنج باودر والليمون لإزالة شعر الوجه والجسم كله وتفتيح الجسم

تعد تلك الوصفة واحدة من اكتر الوصفات شيوعاً لإزالة شعر الجسم ويتم تحضيرها واستخدامها كالتالي:

مكونات وصفة البيكنج بودر في إزالة الشعر

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان ولا يشترط أي نوع.

طريقة تحضير البيكنج بودر في نزع الشعر

نحضر إناء صغير مناسب للوصفة، ثم نقوم بوضع كمية البيكنج بودر، ونضيف إليه معجون الأسنان مع التقليب الجيد.

إضافة عصير الليمون لهذا الخليط، ثم نخلط الجميع مع بعضه جيدًا.

نغسل المكان المراد إزالة الشعر منه جيدًا، ثم نشفيه بفوطة قبل وضع المخلوط عليه.

يتم وضع الخليط على هذه المنطقة باستخدام أصابع اليد، وندلك جيدًا تلك المناطق المراد إزالة الشعر منها ، ونترك الوصفة عليه لمدة ربع ساعة على الأقل.

، ونترك الوصفة عليه لمدة ربع ساعة على الأقل. بعد انتهاء الوقت يتم غسل المكان المدهون بالخلطة جيدا بالماء الفاتر، وتكرر الوصفة أكثر من مرة لمدة أسبوعين وسوف نجد قلة ظهور شعر تلك المناطق.

طريقة ثانية لإزالة الشعر بالبيكنج باودر والقهوة

قد يستخدم البعض في خليط القهوة مع البيكنج بودر لإزاله الشعر ويتم تحضير بشكل بسيط واستخدامه كالتالي:

مكونات وصفة القهوة في إزالة الشعر

نصف ملعقة من الفن.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

قليل من الماء.

طريقة تحضير وصفة القهوة في نزع الشعر