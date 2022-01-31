كنزل اغلي من الدهب...خلطة جبارة لتفتيح الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم بياض ملفت للنظر

تفتيح الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم، عند التعرض لأشعة الشمس باستمرار نجد بعض مناطق الوجه تبدأ في الاسمرار ولا نستطيع أسترجاع بياض الوجه بالكريمات مرة ثانية، كما أن المناطق الحساسة دائماً ما تعرض للأضرار مثل استخدام أقمشة بوليستر أو ألتهابها وكل تلك الأضرار التي تتعرض لها تسبب في اسمرارها، لذا إذا كنتي ترغبين في استعادة بياض الوجه والمناطق الحساسة قومي بتجربة أفضل وصفات التفتيح التي تعتمد على مكونان القهوة وكريم البانثينول.

تفتيح الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم

الوجه من المناطق التي لا يجب تجربة أي منتج جديد عليها بشكل مباشر، قبل تطبيق الوصفة على الوجه ضعيها على بشرة يدك أولًا على منطقة صغيرة للتأكد من عدم حساسية بشرتك من أي مكون من المكونات.

مكونات كريم البانثينول لتفتيح الوجه

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة من كريم البانثينول.

وملعقة من الحليب.

ملعقة من العسل.

وملعقة من ماء الورد

كبسولة فيتامين e.

طريقه تحضير واستخدام البانثينول لتفتيح الجسم

ضعي جميع المكونات السابقة في وعاء صغير الحجم وقومي بتقليبهم باستخدام ملعقة صغيرة.

جميع المكونات لطيفة علي بشرة الوجه ولا تسبب أي ضرر لها.

ضعي الوصفة على بشرتك وقومي بفرك بشرتك مدة 5 دقائق على شكل دوائر حتي يتقشر الجلد الميت.

أتركي الوصفة أطول مدة لا تقل عن 15 دقيقة.

تلك الوصفة لا يمكن الأحتفاظ بها لذا قومي بصنعها كل مرة تقومين بصنع القناع.

يطبق مرة واحدة خلال الأسبوع أو مرتين.

تصلح باستخدام على الأماكن الحساسة أيضًا.

القهوة وكريم البانثينول لتفتيح الأماكن الحساسة

تعبر هذه الوصفة من اكثر الوصفات الفعالة في تفتيح الجسم والوجه

مكونات وكريم البانثينول لتفتيح الجسم

ملعقتان من القهوة.

ملعقة من كريم البانثينول.

ملعقتان من دقيق الأرز.

وملعقتان من الحليب.

ملعقة سكر كبيرة.

طريقة تحضير كريم القهوة لتفتيح البشرة