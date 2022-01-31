هتسكب دهب تعلم المتاجرة بزيت القلي المستعمل كنز فى بيتك لا ترميه بعد اليوم

إذا كنت تعرف أهمية زيت القلي المستخدم فاحفظه في مكان آمن ولا تتخلص منه أبدًا حيث يمكنك إستخدامه فى العديد من الأشياء و الإستفادة منه و التي سنعرضها لكم أولا بأول و من هذه الأشياء يمكن إستخدام الزيت المستخدم فى صناعة سائل غسيل الأطباق المنزلي ستتعلم هذه المقالة كيفية استخدام زيت القلي المستخدم.

زيت القلي المستخدم

نظرًا لأن الطلب على زيت القلي دائم فسوف نوضح لك اليوم كيفية استخدام الزيت المستخدم في صنع صابون الأطباق.

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المكونات:

2 لتر من زيت القلي المستخدم.

كوب من عصير الليمون.

2 لتر ماء.

ملعقة كبيرة ملح بوتاسيوم.

كيس هيدروكسيد الصوديوم.

2 ملاعق كبيرة زيت عطري.

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إعادة تدوير زيت الطهي المستخدم

طريقة التحضير:

أولاً نضع الماء في إناء

نسخنه على نار عالية

ثم يغلي

ثم نضع هيدروكسيد بوتاسيوم الصوديوم في إناء آخر ثم نضيف الماء ويقلبوا جيداً.

لتجنب شم هذه الرائحة يجب ارتداء قناع عند القيام بهذه الطريقة ثم إضافة الزيت وعصير الليمون والاستمرار في التقليب لمدة 10 دقائق ثم إضافة الزيت العطري والتقليب مرة أخرى حتى يصبح الخليط كريميًا.

الصابون السائل موجود بالفعل في المنزل من السهل جدًا صنعه.

بعد ذلك يمكنك خلط ملعقتين كبيرتين من الدقيق وقليل من النشاء جيداً

ثم وضع الخليط في صينية حتى يبرد

ثم تقطيعه إلى قطع صغيرة

فيصبح ذلك قالب صابون لغسل الأطباق.

التخلص من زيت القلي