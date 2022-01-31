بملعقة ملح واحدة هتتخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم كله بدون أي ألآلم مش هيرجع مرة تانى نتيجة روعه من أول استخدام

بملعقة ملح واحدة هتتخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم، مشكلة ظهور الشعر الزائد في الجسم أو في البشرة هي مشكلة يعاني منها العديد من النساء نتيجة تغير في الهرمونات يؤدي إلى زيادة نمو الشعر، وظهور الشعر في بعض الأماكن في الوجه والجسم هو مصدر انزعاج لكل سيدة ولذا تفكر في طرق طبيعية وفعالة للتخلص منه وإزالته ومن أفضل الطرق الطبيعية لإزالة الشعر التخلص منه باستخدام الملح لذا سوف نوضح افضل الطرق للتخلص من الشعر الزائد باستخدام الملح.

بملعقة ملح واحدة هتتخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الفعالة في التخلص من الشعر الزائد من الوجه والجسم

مكونات وصفة الملح للتخلص من شعر الوجه

ثلاث ملاعق من ملح الطعام الخشن.

ربع كوب من صابون زيت الزيتون الناعم المبشور.

كمية من ماء الورد لمزج المكونات.

طريقة تحضير واستخدام الملح في التخلص من شعر الجسم

نحضر وعاء صغير مناسب ونضع به الملح مع الصابون المبشور ونخلطهم معا.

نضيف ماء الورد ونبدأ بتقليب المكونات جيدا حتي تمام التجانس والوصول إلى خليط كريمي.

نضع كمية من هذا الخليط على مكان ظهور الشعر الزائد ونفرده على المنطقة لمدة ساعة ونصف وعندها سوف يتم ملاحظة سقوط الشعر بشكل ملحوظ جدا.

يتم غسل المكان بالماء الدافئ ثم تبلل قطعة من القطن بماء الورد وترطب بها المكان بعد الغسل.

التخلص من الشعر الزائد باستخدام الملح والماء

ينصح باستخدام هذه الوصفة للتخلص من شعر الجسم كله والوجه

مكونات وصفة الملح للشعر الزائد

كوب من ملح الطعام الخشن.

نصف كوب ماء بارد.

الطريقة والاستخدام

نحضر وعاء صغير ونضع به الملح مع الماء البارد ونقلبهم جيدا حتى يتجانس الخليط.

يتم وضع كمية من الخليط على مناطق ظهور الشعر سواء كان في الوجه أو الجسم بعد إزالته بإحدى الطرق الخاصة بإزاله الشعر ويتم تدليك المكان جيدا وترك الخليط عليه لمدة ربع ساعة ثم تغسل المنطقة جيدا ونكرر هذا الأمر بشكل أسبوعي للقضاء على مشكلة ظهور الشعر بشكل نهائي.

الملح والكركم للقضاء على مشكلة الشعر الزائد الذي يظهر في البشرة

وصفة الكركم من أكثر الوصفات الفعالة جداً في التخلص من الشعر الزائد في جميع مناطق الجسم

مكونات وصفة الكركم للتخلص من الشعر الزائد

نصف كوب من ملح البحر الخشن.

6 ملاعق من مسحوق الكركم.

6 ملاعق من الحليب السائل.

الطريقة والاستخدام