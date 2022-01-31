اتحداكي من ملعقة كركم ان لم يبيض جسمك كله والمناطق الداكنة ويزيل الجلد الميت في دقائق

يوجد بالجسم بعض المناطق التي يصعب تفتيحها أو تبييضها حيث أن هذه المناطق يكون لونها داكن أو غامق لذلك تسمى بالمناطق الداكنة ومن أكثر المناطق التي توجد بالجسم وتكون بهذا اللون المزعج هي منطقة البكيني ومنطقة تحت الإبط وغيرهم، فهم يختلف لونهم عن لون باقي مناطق الجسم وقد تستخدم الفتاة الكثير من الأشياء لتفتيحها وللتخلص نهائيا من لونها الداكن الذي يسبب لها إحراج كبير وخجل.

وترغب في تبييضها خلال وقت سريع والشئ الذي يساعد على ذلك هو إستعمال كريمات التفتيح وبعد مرور عدة أيام من إستعمال هذا الكريم قد تظهر نتيجته، ويقوم بالفعل على تبييضها ويجعل بشرة الجسم ذات لون موحد ولكن مفعوله لا يدوم لفترة طويلة فبعد فترة سوف يعود لون هذه المناطق مرة أخرى، كما كانت باللون الغامق وغير كل هذا أن كل نوع من أنواع الكريمات يحتوي على مواد كيميائية ضارة جدا قد تؤثر تأثير سلبي على الجلد في هذه المناطق.

مكونات وصفة الكركم لتبييض المناطق الداكنة بالجسم

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة الكركم لتبييض المناطق الداكنة بالجسم