أقوي مقشر سحري لتقشير وتبييض البشرة والجسم بالكامل وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة

تهتم كل السيدات والفتيات بالبشرة والجسم وهذا يتم من خلال تنظيفها وتقشيرها فدائما تتعرض البشرة للشوائب والأتربة لذلك لابد من غسلها بشكل متكرر حتى لا تتراكم هذه الأشياء وتظهر الوجه باللون الأسمر أو الداكن، وينتج بسبب هذا الشيء تراكم خلايا الجلد الميتة ولكن إذا تم تقشير الجسم والبشرة تظهر دائما بمظهر جميل وجذاب ولكن إذا تراكمت بكثرة سوف تلجأ كل الفتيات إلى استخدام الكريمات أو الماسكات الطبيعية، فمن المعروف أن كل هذه الكريمات بجميع أنواعها المختلفة قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة وغير مفيدة.

ويكون لها مفعول سلبي سواء على الجسم أو الوجه فينصح دائما باستعمال الماسكات أو الخلطات الطبيعية حيث أنها مفيدة جدا ولها دور كبير جدا في تقشير وتنظيف البشرة بشكل جيد، ولكن الخلطة الطبيعية القوية والتي يكون لها القدرة في ذلك هي خلطة الثوم فهو من ضمن المواد الطبيعية التي تحتوي على فوائد كثيرة جميعها مفيدة، فيمكن استخدامه للشعر أو للبشرة أو للجسم فهو يستخدم كمضاد للالتهابات فيمكننا استعماله للقضاء على حب الشباب وأن الثوم قادر على حل الكثير من المشكلات التي تتعلق بالبشرة أو بالوجه.

فهو يحمي البشرة من الحروق التي تنتج من أشعة الشمس الضارة ويعالج مشكلة التجاعيد ويحميها من علامات الشيخوخة المزعجة ويساعد الثوم في القضاء على القشرة التي توجد بالشعر أو الحساسية التي تظهر بفروة الرأس، وقد يعتقد البعض أن الثوم قد يسبب التهابات أو حروق بالبشرة وخاصة في المناطق الحساسة بالجسم ولكن هذا الاعتقاد خاطئ بسبب النتيجة التي سوف نحصل عليها بعد إستخدامه.

مكونات خلطة الثوم لتقشير البشرة والجسم

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جونسون.

طريقة عمل خلطة الثوم لتقشير البشرة والجسم