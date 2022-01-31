بملعقة ملح واحدة هتتخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم كله بدون أي ألم مش هيرجع مرة تانى

هتتخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم كله، هناك العديد من طرق إزالة الشعر ولكن أغلبها بل جميعها مؤلمة وتسبب في تهيج الجسم عند بعض السيدات فترة من الوقت، أما عن الطرق الغير مؤلمة مثل الليزر فهي مرتفعة الثمن، لذلك تبحث الكثير من لسيدات على طرق إزالة الشعر والتخلص منها نهائيًا بدون ألم وبمكونات متوفرة في المنزل غير مكلفة، قومي بتجربة تلك الوصفات وشاهدي الفرق عند الاستمرار عليها.

هتتخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم كله

الملح من المكونات التي تساعد في تخلص البشرة من الشعر الزائد منها بدون أي ألم في المنطقة، وإضافة الكركم له يساعد في التخلص من الشعر الزائد نهائيًا حيث أنه من المكونات التي لها نتيجة فعالة في التقليل من وجود الشعر في الجسم ومع الإستمرار عليه قد تتخلصين منه نهائي.

إزالة الشعر الزائد بالملح والكركم

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الفعال في إزالة الشعر بدون أي ألم

مكونات وصفة الملح لإزالة الشعر

ملعقتان من الملح الإنجليزي.

3 ملاعق من الكركم.

حليب حسب الاحتياج.

طريقة تحضير واستخدام وصفة الملح في إزالة الشعر

في وعاء قومي بوضع الملح والكركم وقلبيهما معًا.

ضعي الحليب بالتدريج حتى تتكون عجينة لديك.

يجب أن تكون العجينة متماسكة حتى يمكن فردها على البشرة.

قومي بتنظيف المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها.

جففي بشرتك أولًا وبعد ذلك قومي بفرد عجينة الملح والكركم.

انتظري حتى تجف العجينة بالكامل واتركيها أطول فترة ممكنة لديك.

واتركي العجينة بيدك مدة 5 دقائق حتي تزال نهائيًا وتلاحظين تساقط الشعر.

قومي بغسل بشرتك من بواقي الملح والكركم والحليب واتركيها حتى تجف.

كرري تلك الطريقة في كل مرة ترغبين في التخلص من الشعر الزائد.

إزالة شعر الجسم بالملح وماء والورد

ماء الورد لا يسبب في إزالة الشعر ولكنه يساعد على تهدئة البشرة ومنع تحسسه، تلك الوصفة مناسبة لأصحاب البشرة الحساسة.

مكونات وصفة الملح للتخلص من الشعر الزائد

ملح انجليزي.

ماء ورد.

مبشور صابون زيت الزيتون.

طريقة تحضير واستخدام الملح في إزالة الشعر