طريقة عمل المايونيز بطريقة المطاعم في المنزل

المايونيز نوع من أنواع الصلصات المنتشرة حول العالم ويعد المايونيز أيضا من الوصفات التي لا تحتاج للكثير من وقت ولا المجهود في البيت، ويعد المايونيز من أحد المقبلات المحببة والشهية عند الكثير من الأشخاص الكبار والصغار نظراً ‏لمذاقه الرائع واللذيذ، ‏وكما يحتوي المايونيز على نسبة من البروتينات والفيتامينات، ‏وحيث يتم تقديم المايونيز بجانب العديد من الأكلات الرئيسية مثل الدجاج المشوي أو الصواني أو بجانب الشاورما، بجانب اللحوم، البيتزا أو بجانب ‏البطاطا المقلية أو بجانب الساندويشتات المختلفة والعديد من الأكلات أيضاً ‏ويضيف للأطباق طعم مميز وشهي، وكما يتميز المايونيز بأنه من الأطعمة سهلة الهضم والخفيفة على المعدة، ‏وحيث أن بعض من ربات البيوت يبحثون عن طرق لعمل المايونيز في البيت حتى يضمنون النظافة والجودة ‏كما يريدون أيضاً إضافة المايونيز إلى وصفاتهم المفضلة‏ حتى يعطيهم طعم أفضل، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل المايونيز على طريقة المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل المايونيز بالبيض

المكونات:

عدد بيضة واحدة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة .

عدد فص واحد من الثوم المهروس .

ملعقة متوسطة الحجم من عصير الليمون .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

نصف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض .

مقدار كوب كبير من الزيت النباتي ‏ ويمكن إضافة زيت حسب قوام الصلصة .

طريقة التحضير :