نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي بصله وتعالى هقولك على سر وصفه البصل لتطويل وتكثيف الشعر وإبنات الفراغات نتيجة روعه في أول أسبوع في المقال التالي
سر وصفه البصل لتطويل وتكثيف الشعر وإبنات الفراغات، يعتبر البصل من الخضروات التي لا تفارق المطبخ المصري ويتم استخدامه تقريبا في جميع الأكلات، لكن أيضا يمكن استخدامه في صنع وصفات طبيعية ومغذية لشعر حيث يساعد على تطويله و منع تساقطه وملئ الفراغات لإنه يحتوي علي مضادات الأكسدة، يساعد أيضا على التخلص من القشرة ويضيف لمعة مميزة لشعر، يتم استخدام البصل من قديم الزمان في حل جميع مشاكل الشعر ويتم إدخال عصارته أيضاً في الكثير من مستحضرات العناية بالشعر.
سر وصفه البصل لتطويل وتكثيف الشعر وإبنات الفراغات
يستخدم البصل مع الزيت لتطويل الشعر بهذه الطريقة
مكونات وصفة البصل لتطويل الشعر
- بصلة واحدة متوسطة الحجم.
- كمية من الزيت الذي تستخدمينه عادة.
- مشط من النوع الخشب.
طريقة التجهيز والاستخدام:
- نقوم بغسل البصلة جيدا وتقشيرها وتقطيعها قطع صغيرة.
- نضعها في الخلاط ونخلط حتى تختفى قطع البصل.
- ونقوم بتصفيته لنحصل على ماء البصل فقط.
- نضع ماء البصل على الزيت الذي تستخدمينه ونخلطهم.
- نقوم بوضع الخليط على الرأس مباشرة مع استخدام المشط لتوزيع الخليط على كامل الشعر.
- ونقوم بعمل مساج لفروة الرأس في حركات دائرية لمدة ليست بطويلة..
- نترك المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة ونقوم بغسل الشعر بالماء و البلسم لأن البلسم يعمل على ترطيب الشعر ومنع رائحة البصل ويصبح رائحة الشعر رائعة .
- نقوم بتطبيق الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.
البصل لتطويل الشعر ومنع تساقطه
قد تكون هذه الطريقة غير معروفة ولكنها فعالة
مكونات وصفة البصل لتكثيف وإنبات الشعر
- نصف كوب من ماء البصل.
- كمية من قطع القطن.
طريقة التجهيز والاستخدام:
- نقوم بتبليل قطع القطن من ماء البصل وتوزيعه على فروة الرأس بأكملها.
- ونقوم بعمل مساج لفروة الرأس لضمان وصول ماء البصل إليها ولعمل الدورة الدموية بشكل أفضل.
- نترك ماء البصل على فروة الرأس لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ولا تزيد عن 45 دقيقة.
- نقوم بغسل الشعر بشامبو صحي خالي من الكيماويات.
- ونقوم بتطبيق الوصفة مرة واحدة كل 6 أيام.
- إذا كانت رائحة البصل تسبب لك الإزعاج، يمكنك إضافة ملعقة من زيت اللافندر أو ماء الزهر أو بعض من عصير الليمون
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