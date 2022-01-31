طريقة تحضير الدجاج المشوي بصوص الرانش على الطريقة الأوربية

يصاب أفراد الأسرة بالملل الشديد من الإعتياد على طرق تحضير الدجاج كما هي بالطريقة المعهودة على الرغم من وجود آلاف من الطرق في المطاعم ومحلات الدجاج السريعة، حيث يتم الإبداع في طرق تحضير الطعام في المطاعم بشكل لا يقاوم في مختلف الأماكن مما يجعل الدجاج وجبه اساسية في المطاعم لجميع الأفراد، حيث تعتمد المطاعم على الإضافات التي يتم إضافتها على الوجبه من أمثلة التوابل والصوص ويعتبر أكثر الأصناف التي يتم الإقبال عليها هي الدجاج بصوص الرانش الذي يعتبر مميز ولذيذ وكامل الاختلاف عن الوجبات الأخرى لذلك يبحث عنه الكثير من الأشخاص وربات المنزل عبر جوجل للتعرف على طريقة تحضيره لذلك نقدم لكم الطريقة عبر السطور التالية.

طريقة تحضير الدجاج المشوي بصوص الرانش

مكونات التحضير:

عدد أربع صدور من الدجاج خالية من العظم.

قطرات من عصير الليمون.

مقدار نصف كوب من الجبن المبشور.

مقدار كوب إلا ربع من صوص الرانش.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ملح مناسب.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير: