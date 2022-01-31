نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الدجاج المشوي بصوص الرانش على الطريقة الأوربية في المقال التالي
يصاب أفراد الأسرة بالملل الشديد من الإعتياد على طرق تحضير الدجاج كما هي بالطريقة المعهودة على الرغم من وجود آلاف من الطرق في المطاعم ومحلات الدجاج السريعة، حيث يتم الإبداع في طرق تحضير الطعام في المطاعم بشكل لا يقاوم في مختلف الأماكن مما يجعل الدجاج وجبه اساسية في المطاعم لجميع الأفراد، حيث تعتمد المطاعم على الإضافات التي يتم إضافتها على الوجبه من أمثلة التوابل والصوص ويعتبر أكثر الأصناف التي يتم الإقبال عليها هي الدجاج بصوص الرانش الذي يعتبر مميز ولذيذ وكامل الاختلاف عن الوجبات الأخرى لذلك يبحث عنه الكثير من الأشخاص وربات المنزل عبر جوجل للتعرف على طريقة تحضيره لذلك نقدم لكم الطريقة عبر السطور التالية.
طريقة تحضير الدجاج المشوي بصوص الرانش
مكونات التحضير:
- عدد أربع صدور من الدجاج خالية من العظم.
- قطرات من عصير الليمون.
- مقدار نصف كوب من الجبن المبشور.
- مقدار كوب إلا ربع من صوص الرانش.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- ملح مناسب.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى نقوم بتحضير وتجهيز صوص الرانش أولاً عن طريق وضع صوص الرانش في وعاء واسع وإضافة إليه الزيت والجبن المبشور وقطرات بسيطة من عصير الليمون.
- بعد نزع الجلد والعظام من الصدور يتم وضعها في تتبيلة الصوص التي سبق تحضرها مع تقليب الدجاج في التتبيلة وبعد ذلك يتم وضع غلاف خارجي على تتبيلة الدجاج مثل ورق النايلون وتدخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- قبل إعداد الوجبة لا بد من تسخين الفرن مسبقاً لمدة ربع ساعه على الأقل على درجة 180 درجة مئوية.
- وضع الصدور الدجاج في صينية فرن مناسبة ثم توزيع عليها التتبيلة بصوص الرانش ووضع غطاء مناسب من ورق الفويل على الصينية ثم ادخالها إلى الفرن الساخن لمدة أربعين دقيقة حتى تمام النضج.
- عند اقتراب النضج يتم إزالة ورق الفويل حتى يتحمر وجه الدجاج قبل النضج بحوالي عشر دقائق ويتم تقديم الدجاج بصوص الرانش والتمتع بمذاقها الرائع، ويتم تقديم الدجاج بجانب الأرز والخبز وهي ساخنة بشكل طازج.
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