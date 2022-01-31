حضري الكنافة بالكريمة خطوة بخطوة في البيت

الكنافة تعد من أشهر الحلويات العربية في الوطن العربي وخاصة بلاد الشام، وحيث يتم تقديم الكنافة في جميع المناسبات المختلفة والأعياد، وحيث يتميز الكنافة بأنها لها نكهة رائعة ومختلفة عن باقي الحلويات الأخرى ، وهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر ‏كما أنها تعمل على إمداد الجسم بالمضادات الحيوية الطبيعية، ويتم حشو الكنافة بعدة حشوات مختلفة مثل كنافة بالقشطة والجبنة والكريمة والمهلبية، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكنافة بالكريمة زي المحلات خطوة بخطوة بأفضل وأسرع طريقة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة

المكونات:

250 جرام من الكنافة .

ربع كوب من السكر الناعم .

ثلاثة أرباع من السمن المذاب .

نصف كوب من الشربات .

كوب من اللبن السائل .

ملعقة كبيرة من النشا .

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا .

ربع كوب من السكر .

كمية من المكسرات المشكلة الزبيب وجوز الهند والفستق والبندق للتزيين .

طريقة التحضير :