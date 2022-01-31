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عمر شويل - جدة حضري الكنافة بالكريمة خطوة بخطوة في البيت - ثقفني
الكنافة تعد من أشهر الحلويات العربية في الوطن العربي وخاصة بلاد الشام، وحيث يتم تقديم الكنافة في جميع المناسبات المختلفة والأعياد، وحيث يتميز الكنافة بأنها لها نكهة رائعة ومختلفة عن باقي الحلويات الأخرى ، وهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر كما أنها تعمل على إمداد الجسم بالمضادات الحيوية الطبيعية، ويتم حشو الكنافة بعدة حشوات مختلفة مثل كنافة بالقشطة والجبنة والكريمة والمهلبية، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكنافة بالكريمة زي المحلات خطوة بخطوة بأفضل وأسرع طريقة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الكنافة بالكريمة
المكونات:
- 250 جرام من الكنافة.
- ربع كوب من السكر الناعم.
- ثلاثة أرباع من السمن المذاب.
- نصف كوب من الشربات.
- كوب من اللبن السائل.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع كوب من السكر.
- كمية من المكسرات المشكلة الزبيب وجوز الهند والفستق والبندق للتزيين.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى ابدأي في تحضير الكريمة قومي بوضع كوب من اللبن السائل في وعاء على النار ثم ضيفي ملعقة كبيرة من النشا ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا وربع كوب من السكر مع الاستمرار في تحريك الخليط حتى نحصل على كريمة مكثفة.
- الخطوة الثانية ابدأي في تحضير الكنافة قومي بإحضار وعاء مناسب وضعي فيه الكنافة وربع كوب من السكر الناعم ويضاف إليهم نصف كوب من السمن وبعد ذلك ضعي نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بالباقي من السمن المتبقي ثم ضعي الكريمة فوق الكنافة في الصينية ومديها دون أن تصل إلى أطراف الصينية حتى لا تحترق ثم ضعي فوقها نصف كمية الكنافة المتبقية فوق الكريمة دون الضغط عليها.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع صينية الكنافة في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج الكنافة ويحمر وجهها وبعد ذلك قومي بإخراج صينية الكنافة من الفرن ثم ضعي فوقها نصف كوب من الشربات وهي ساخنة ثم المكسرات المشكلة من الزبيب وجوز الهند والفستق والبندق ثم قطعي الكنافة حسب ذوقك وقدميه إلى أفراد أسرتك.
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