هاتي كوب سكر وتعالى هقولك على سر عمل كيكة الحليب الساخن هشه وإسفنجية مش هتبطلي تعمليها

عمل كيكة الحليب الساخن هشه وإسفنجية، كيكة الحليب الساخن من أنواع الكيك الشهي والمميز جدا يمكن تقديمها كحلوي مميزة بعد الوجبات وكذلك في المناسبات وأعياد الميلاد حيث يحبها الأطفال كثيرا ويفضل الكبار مذاقها الرائع وشكلها الهش الطري وتبحث معظم السيدات عن طريقة عمل كيك الحليب الساخن وسوف نقوم بتقديم طريقة سهلة ومضمونة لإعداد كيكة الحليب الساخن الشهية بمكونات متوفرة بالمنزل.

عمل كيكة الحليب الساخن هشه وإسفنجية

قد تجهل الكثير من السيدات طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بطريقه جديدة مختلفة وهي:-

مكونات عمل كيكة الحليب الساخن

بيضتان كبيرتان بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوب وربع من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

ملعقة وربع من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

رشه ملح.

ثلاث أرباع كوب حليب سائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

خطوات تحضير كيكة الحليب الساخن

نشعل الفرن حتى يسخن في وقت إعداد الكيك.

نحضر وعاء عميق مناسب للعجن ونضع به البيض والسكر ونقوم بخلطهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى وصول الخليط الى اللون الفاتح.

نبدأ باضافة الزيت تدريجيا مع الاستمرار بالخلط باستخدام المضرب حتى الوصول إلى خليط كريمي.

نحضر وعاء ونضع به الدقيق وكمية البيكنج بودر وذرة الملح ونخلطهم جيدا.

نبدأ بإضافة خليط الدقيق إلى المزيج الكريمي السابق بشكل تدريجي مع الاستمرار بالتقليب والخلط حتى تمام التجانس.

يتم وضع الحليب والزبدة في وعاء على النار لمدة 4 دقائق حتى الغليان.

بعد الغليان يضاف مزيج الحليب والزبدة إلى خليط العجين السابق مع التقليب بسرعة.

أخيرا يضاف الفانيليا السائلة ونقلب الجميع للوصول إلى عجينة هشه و قوام كريمي ناعم.