نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى خلطة طبيعية بالفازلين لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه ستندهش من النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم الأشياء التي يهتم بها كل نساء العالم من جميع البلدان هو الشعر و جميع السيدات من الصغار والكبار يحلمون بالحصول على شعر ناعم وطويل مثل الأميرات و عارضات الأزياء، لذلك يبحث جميع السيدات عن وصفات وطرق يمكنهم أن تساعدهم في تطويل الشعر وتكثيفه لذلك سنقدم لكم وصفة الفازلين هذه المكون السحري و الفعال للشعر و فروة الرأس، الشعر يعد من أكثر الأشياء التي تتعرض إلى التلف والتساقط لأنه يتأثر بكل ما يدور حوله سواء المواد التي يتم استخدامها على الشعر أو بسبب الحالة النفسية التي تمرين بها لهذا لابد من العناية بالبشرة بشكل دائم لكي تستطيعين الحفاظ علية.

مقادير وصفة الفازلين لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه

الفازلين أصبح من أهم المكونات التي يتم استخدامها في مستحضرات التجميل، فهو ملئ بالفوائد التي تحتوي على مواد فعالة جدًا و السحرية، لذلك أصبح الفازلين يستخدم في وصفات الشعر فهو يساعد على تطويل وتكثيف الشعر بشكل سريع كما أنه يعطي للشعر نعومة طراوة مثل الحرير، مكونات الوصفة هي:

5 معالق كبيرة من الفازلين الطبي.

3 معالق كبيرة من زيت الزيتون.

2 معلقة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

هذه هي فقط المكونات التي نحتاجها في تحضير وصفة لتطويل الشعر وتنعيمه، كلها مكونات طبيعية ستساعدك على تكثيف الشعر.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لتطويل الشعر وتنعيمة

جميع مكونات وصفتنا طبيعية جداً وفعالة جدًا لأنها تحتوى على مواد فعالة تساعد فورة الرأس على نمو الشعر بشكل طبيعي وجيد، وطريقة تحضير الوصفة هي:

اولًا نقوم بعمل حمام بخار نأتي بوعاء كبير ونضيف بداخله ماء مغلي ثم نقوم بوضع بولة صغيرة.

نضع بداخل البصلة الصغيرة مقادير الفازلين ونقوم بتحريكه ببطء بملعقة خشبية حتى يذوب الفازلين ويصبح سائل.

بعد ذلك نرفع الفازلين من بخار الماء ونقوم بإضافة زيت الزيتون و زيت الجوجوبا و زيت السمسم.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا.

طريقة الإستخدام