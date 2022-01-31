أسرار تحضير الدونات في المنزل بمذاق شهي ومكونات اقتصادية

يعتبر تحضير المخبوزات غاية بالنسبة لكثير من الأمهات من حيث ترغب السيدات في تحضير المخبوزات الشهية للأطفال وتناولها في الصباح وبعد الوجبات الرئيسية حيث تتميز المخبوزات بمذاقها الشهي من أمثلة الدونات وتتنوع طرق تزيينها ما بين الشوكولاتة وأكثر ما يميزها بين أصناف المخبوزات أنها هشة وطرية تناسب جميع الأفراد وينتشر وجود الدونات بشكل كبير في المحلات والمطاعم وتتميز بزخرفة خارجية رائعة، وتريد الأمهات تحضير الدونات لمفاجأة الأطفال فهي محببة تلك المخبوزات بالنسبة لكثير من الأطفال مع العلم أنها غير مكلفة عند تحضيرها في المنزل وموضوع اليوم عن طريقة تحضير الدونات الهشة القطنية بعجينة خفيفة وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الدونات الهشة في المنزل

مكونات التحضير:

مقدار 500 جرام من الدقيق.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

ملعقتين صغيرتين من مسحوق السكر.

مقدار ماء دافئ للعجن.

ما يقارب من نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من حليب البودرة.

كيس من البكينج باودر.

طريقة التحضير:

تعتبر جميع المكونات جافة لذلك لا بد من خلط المكونات معاً في البداية عن طريق تحضير طبق واسع ووضع فيه الدقيق المنخول ثم السكر ومسحوق الخميرة ومسحوق الحليب البودرة بالإضافة إلى رش البيكنج باودر. نحضر وسيلة جافة للتقليب مثل الملعقة الخشبية ويتم تقليب المكونات معاً بحيث تندمج وتصبح خليط واحد. نحضر الماء الفاتر الخاص بالعجن ووضع عليه المكونات الجافة ثم الزيت ويتم العجن باليدين ثم بعد ذلك تشكيل عجينة متماسكة نوعاً ما في النهاية. وضع العجينة على سطح صلب ومتساوي مثل رخامة المطبخ وفردها جيداً بحيث تصبح طرية وناعمة وتركها بضع دقائق. تقطيع العجينة إلى دوائر صغيرة مناسبة باليدين وبعد ذلك يتم دهن القطع التي تم تجهيزها بالزيت النباتي النقي ثم تركها لمدة ساعه على الأقل بحيث يزداد حجمها وتختمر جيداً.

نصائح عند تحضير الدونات: