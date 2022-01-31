طريقة عمل لقيمات البطاطس اللذيذة بطعمها الرائع في البيت

تعد البطاطس من أكثر محاصيل الخضار أنتشاراً في العالم وتعتبر من النباتات المحببة، ولذلك لأنه له قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العديد من الألياف وحيث أنها غنية جداً بالأملاح المعدنية وحيث أنها أيضا تعمل على الحماية من الإصابة بسرطان الأمعاء، يتم تحضير البطاطس بعدة طرق مختلفة مثل المشوية والمسلوقة والمهروسة والمقلية، كما أنها تدخل مع الكثير من الأطباق مع اللحوم والاسماك والسلطات والخضروات سوف نتعرف الآن على طريقة عمل لقيمات البطاطس بطريقة سهلة وسريعة في البيت خطوة بخطوة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل لقيمات البطاطس

المكونات:

أثنين كوب من البطاطس المسلوقة و المهروسة .

و أثنين كوب من الدقيق .

كوب واحدة من الماء .

ملعقة صغيرة من القرفة .

أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة .

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر .

كمية من الزيت النباتي للقلي .

مكونات القطر :

كوب من الماء .

كوب من السكر .

نصف ملعقة من عصير الليمون .

ملعقة كبيرة من ماء الورد .

ملعقة كبيرة من ماء الزهر .

طريقة التحضير :