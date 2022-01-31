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عمر شويل - جدة طريقة عمل لقيمات البطاطس اللذيذة بطعمها الرائع في البيت - ثقفني
تعد البطاطس من أكثر محاصيل الخضار أنتشاراً في العالم وتعتبر من النباتات المحببة، ولذلك لأنه له قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العديد من الألياف وحيث أنها غنية جداً بالأملاح المعدنية وحيث أنها أيضا تعمل على الحماية من الإصابة بسرطان الأمعاء، يتم تحضير البطاطس بعدة طرق مختلفة مثل المشوية والمسلوقة والمهروسة والمقلية، كما أنها تدخل مع الكثير من الأطباق مع اللحوم والاسماك والسلطات والخضروات سوف نتعرف الآن على طريقة عمل لقيمات البطاطس بطريقة سهلة وسريعة في البيت خطوة بخطوة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل لقيمات البطاطس
المكونات:
- أثنين كوب من البطاطس المسلوقة والمهروسة.
- أثنين كوب من الدقيق.
- كوب واحدة من الماء.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- كمية من الزيت النباتي للقلي.
مكونات القطر:
- كوب من الماء.
- كوب من السكر.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من ماء الزهر.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإذابة أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة ونصف ملعقة من السكر على ربع كوب من الماء واتركي المزيج جانباً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء كبير وضعي فيه أثنين كوب من البطاطس المسلوقة والمهروسة وأثنين كوب من الدقيق وكوب من الماء وملعقة صغيرة من القرفة وثلاث ملاعق كبيرة من السكر وضيفي خليط الخميرة واخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى يتم التجانس بينهم واعجني الخليط بيديك حتى يصبح لديك عجينة متماسكة واتركي العجينة جانباً لمدة ساعة تقريباً حتى تختمر.
- الخطوة الثالثة قومي بتسخين زيت القلي على نار مرتفعة ثم أبدأي في تقطيع العجينة بيديك وأخذ الفائض بالملعقة واقلي لقيمات حتى يصبح لونها ذهبياً.
- الخطوة الرابعة ابدأي في تحضير القطر قومي بإذابة كوب من السكر مع كوب من الماء وضيفي نصف ملعقة من عصير الليمون ثم حركي المكونات جيداً مع بعضهم البعض واتركي القطر حتى يغلي ثم ضيفي ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من ماء الزهر واتركي القطر حتى يبرد واسكبي على لقيمات البطاطس وهي ساخنة.
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