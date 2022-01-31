تبهريهم بشطارتك.. تسوية اللحمة بسرعة بدون حلة ضغط واحصلي على أحلى شوربة بهذا المكون السحري

تسوية اللحمة بسرعة، عند شراء اللحمة من أي محل لبيع اللحوم لا ندري إذا كانت اللحمة صغير السن فبتالي سوف تأخذ وقت أقصر في التسوية، أم لحمة كبيرة السن أو يطلق عليها (عجوزة) وتأخذ وقت طويل جدا، وهذا ما تخشاه ربات البيوت عند شراء اللحمة، سوف نطلعكم على أهم سر من أسرار تسوية اللحمة التي يجعل اللحمة يتم تسويتها في أقل وقت ممكن.

تسوية اللحمة بسرعة

من الأمور التي تخشاها ربات البيوت هي تسوية اللحمة التي تتأخر في التسوية، لأنها تأخذ وقتا طويل على البوتاجاز، فبتالي بعد نضج اللحمة لا يكون لها طعم ولا مذاق رائع، ولكن بعد الوصفة التي سوف نقدمها لكم، تسوية اللحمة لا تأخذ وقتا معكي بعد تطبيق الوصفة أثناء التسوية حتى لو كانت اللحمة مقطعة قطع كبيرة الحجم أو صغيرة، ستصبح اللحمة بعد تطبيق الوصفة مثل الزبدة، بالإضافة إلى طعمها الرائع والمميز.

طريقة تخلي اللحم يستوي بسرعة

نقدم لكم مكونات الوصفة التي تجعل اللحمة يتم تسويتها في أسرع وقت ممكن:

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المقطع.

ملعقتين من الزيت النباتي.

عدد واحد طماطم غير مقطعة.

عدد بصلة كبيرة مبشورة وغير مقطعة.

ورقتان من ورق اللورى.

نوى التمر أو البلح.

ملعقة من السكر.

طريقة التسوية اللحمة العجوزة بسرعة

نحضر وعاء واسع بشرط أن يكون غير لاصق للأطعمة، ثم ضعي الحلة على النار.

عند تسخين الحلة، نضع اللحمة بداخلها، بدون أي إضافات أو أي مواد دهنية.

بعد ذلك نقوم بنقل اللحمة في حلة جديدة، ونضع عليه ملعقتين من الزيت، والورق اللوري، حبة مستكة، حبة حبهان.

بعد ذلك قومي بالتقليب حتى تجف اللحمة تماما.

نضع البصل والطماطم عليها.

نضع الحل السحري وهو ملعقة من السكر ونوى البلح ويتم التقليب جيدا.

ضيفي الماء المغلي على اللحمة، حتى تمام التسوية.

سواء كانت هذه اللحمة تم تقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم أو إلى قطع كبيرة الحجم، مع هذه الوصفة لا يهم إذا كانت القطع كبيرة أو صغيرة، مع العلم أن هذه الطريقة ستجعل اللحمة مثل الزبدة، فالسر في تسوية اللحمة بأسرع طريقة هو ملعقة السكر ونوى التمر التي قمنا بإضافتها على اللحم.