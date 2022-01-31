نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايدك هتنور.. ماسك لتفتيح اليدين من اول مرة وتنعيمهما لأن أنوثة المرأة في يديها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر اليدين من أكثر مناطق الجسم تعرضا للشمس والبكتريا، والعوامل المختلفة التي تؤثر عليها بالسلب، بالإضافة إلى غسل الصحون باستمرار، كل هذه العوامل تؤدي إلى اسمرار اليدين، و الشكل العام لها غير لائق، فتالي يحتاج معظم الناس وعلى وجه الخصوص النساء إلى ماسك لتفتيح اليدين من اول مرة .

ماسك لتفتيح اليدين من اول مرة

معظمنا نلجأ إلى الوصفات الطبيعية لأنها اكثر نجاحا، بالإضافة إلى أن هذه الوصفات الطبيعية خالية من أي مواد كيميائية، ويلجأ معظم الناس إلى القيام لعمل وصفات طبيعية لليدين أو لأي شيء أخر، لأن هذه الوصفات توفر الوقت والجهد، بالإضافة إلى توفير المبالغ المرتفعة التي تقوم بدفعها عن شراء منتجات لترطيب وتفتيح اليدين.

نحن نقدم لكم الحل السحري لحل جميع مشاكل اليدين، بالإضافة إلى توفير المال، وداعا لشراء أي منتجات لترطيب وتبييض اليدين غالية الثمن، من الآن نستخدم الوصفة السحرية لتفتيح اليدين من مكونات بسيطة موجود في المنزل.

تبييض اليدين في دقيقة

سوف نقدم لكم وصفة سحرية في تفتيح وترطيب اليدين بكل سهولة، وفي أسرع وقت، وأقل مجهود وأقل التكاليف

مكونات الوصفة

نقوم بإحضار علبة زبادي.

ملعقة من الكركم.

طريقة تحضير الوصفة

أولا نقوم بخلط الكركم مع القليل من الزبادي.

بعد ذلك نقوم بتقليب الخليط حتى تصبح عجينة متماسكة.

ثم بعد ذلك نقوم بفرد هذه العجينة على اليدين.

بعد ذلك نترك العجينة لمدة عشرين دقيقة على اليدين، وبشرط أن نغطي اليدين بأكياس من البلاستيك.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل اليدين بالماء العادي، سوف تلاحظين تفتيح فوري لليدين.

لتبييض اليدين بياض ناصع

سوف نقدم لكم طريقة أخرى لتفتيح اليدين، بمكونات بسيطة وسهلة

مكونات الوصفة

نحضر ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقتين من زيت اللوز.

طريقة تحضير الوصفة

أولا نقوم بخلط عصير الليمون مع زيت اللوز الحلو.

بعد ذلك نقوم بدهن اليدين كلها، ثم نترك الخليط على اليدين لمدة خمسة عشرة دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل اليدين بعد مرور الوقت سوف تلاحظين النتيجة.

ويمكن تكرار هذه الوصفة يوميا لكي تحصلي على نتيجة أفضل.

قدمنا لكم أكثر من ماسك لتفتيح اليدين من اول مرة ، لان اليدين تحتاج إلى الكثير من الاهتمام والرعاية، لأنها أكثر المناطق تعرضا لجميع ملوثات الهواء والجو، فلابد أن نهتم باليدين.