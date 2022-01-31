أسرار وتكات عمل الجلاش الحلو بالمكسرات وازى الحشو مش يقع هيشرفك في العزومات تحفة

عمل الجلاش الحلو بالمكسرات، تعددت أنواع الحلوى الشرقية والغربية ويظهر كل يوم شكل جديد منها إلا أن ما زال مطبخنا الذي هو على الطرق الشرقية يضم في جعبته الكثير من أشهى أنواع الحلويات الشرقية، وبما أنها لها أصحابها الذين يعشقونها فطريقتها تحتاج إلى إتقان ومهارة كبيرة مثل الجلاش الحلو بالمكسرات، لذلك لا يوجد الكثير من النساء الشرقيات يقومون بعمل هذه الحلوى في مطبخهم ويفضلون شراؤها من المحلات، بالرغم من أن إعدادها في المنزل يكون أفضل والطعم ألذ ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الطريقة المضمونة لعمل الجلاش الحلو بالمكسرات.

عمل الجلاش الحلو بالمكسرات

مكونات عمل الجلاش الحلو بالمكسرات

لفه من جلاش.

2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو الزبدة حسب المتوفر بالمنزل.

جوز هند.

فرقة.

ماء ورد.

مكسرات مجروشة أي نوع على حسب الرغبة.

الشربات للجلاش.

مكونات عمل الشربات

2 كوب من السكر.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل الشربات

ضعي السكر والماء في إناء على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي دون تقليب.

أضيفي عصير الليمون وقلبي مرة واحدة.

يترك حتى يتماسك ويصبح غليظ.

يوضع ساخنًا إذا كانت الحلوى باردة، كما يوضع باردًا إذا كانت الحلوى ساخنة.

يجب أن يكون الشربات سميك وليس خفيف.

طريقة تحضير الجلاش الحلو