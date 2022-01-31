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عمر شويل - جدة أسرار وتكات عمل الجلاش الحلو بالمكسرات وازى الحشو مش يقع هيشرفك في العزومات تحفة - ثقفني
عمل الجلاش الحلو بالمكسرات، تعددت أنواع الحلوى الشرقية والغربية ويظهر كل يوم شكل جديد منها إلا أن ما زال مطبخنا الذي هو على الطرق الشرقية يضم في جعبته الكثير من أشهى أنواع الحلويات الشرقية، وبما أنها لها أصحابها الذين يعشقونها فطريقتها تحتاج إلى إتقان ومهارة كبيرة مثل الجلاش الحلو بالمكسرات، لذلك لا يوجد الكثير من النساء الشرقيات يقومون بعمل هذه الحلوى في مطبخهم ويفضلون شراؤها من المحلات، بالرغم من أن إعدادها في المنزل يكون أفضل والطعم ألذ ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الطريقة المضمونة لعمل الجلاش الحلو بالمكسرات.
عمل الجلاش الحلو بالمكسرات
مكونات عمل الجلاش الحلو بالمكسرات
- لفه من جلاش.
- 2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو الزبدة حسب المتوفر بالمنزل.
- جوز هند.
- فرقة.
- ماء ورد.
- مكسرات مجروشة أي نوع على حسب الرغبة.
الشربات للجلاش.
مكونات عمل الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب ماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل الشربات
- ضعي السكر والماء في إناء على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي دون تقليب.
- أضيفي عصير الليمون وقلبي مرة واحدة.
- يترك حتى يتماسك ويصبح غليظ.
- يوضع ساخنًا إذا كانت الحلوى باردة، كما يوضع باردًا إذا كانت الحلوى ساخنة.
- يجب أن يكون الشربات سميك وليس خفيف.
طريقة تحضير الجلاش الحلو
- لتحضير الجلاش الحلو بالمكسرات يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها آلا وهي كالآتي:
- فرد أوراق الجلاش وتدهن جيدًا بالسمن والتأكد أن الورقة كلها مغطاة بالسمن.
- نضع فيها المكسرات المجروشة.
- يلف ورق الجلاش بالحشو لفات حلزونية على شكل أقلام.
- تكرر تلك الخطوات مع باقي أوراق الجلاش، ويفضل أن تكون كل ورقة منفصلة عن الأخرى.
- نحضر صينية وندهنها بالسمن جيدًا، ونقوم بتقطيع أوراق الجلاش إلى قطع أو أصابع حسب الرغبة، ونضع هذه الأصابع في الصينية.
- نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع فيها صينية الجلاش وننتظر حتى ينضج الجلاش ويحمر لونه.
- بعد إتمام عملية النضج والتحمير نقوم بإخراج الجلاش من الفرن ونسكب عليه الشربات البارد الذي تم تحضيره من قبل، ويترك قليلًا ثم يقدم في أطباق التقديم
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